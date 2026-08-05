Мешканців Первомайщини за незаконну вирубку лісу: збитки оцінили у майже ₴2,7 мільйона
-
- Аліна КвіткоРепортерка
-
На Первомайщині судитимуть сімох чоловіків за незаконну вирубку лісосмуг на майже 2,7 мільйона гривень.
Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Миколаївської області.
За версією слідства, з листопада 2025 року по березень 2026 року жителі села Лиса Гора без жодних дозвільних документів вирубували дерева на території Первомайського району. Для цього використовували бензо- та електропили.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
Загалом, як встановили правоохоронці, було незаконно зрубано понад 90 сироростучих дерев у захисних лісових насадженнях.
Обвинувальний акт уже передали до суду. Фігурантам інкримінують незаконну порубку дерев, вчинену групою осіб, що спричинила тяжкі наслідки (частини 2 та 4 статті 246 Кримінального кодексу України).
Якщо їхню вину доведуть у суді, обвинуваченим загрожує до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, що у Миколаєві поліція знайшла у 51-річного чоловіка понад десять кілограм висушеного канабісу та 14 рослин конопелль.
Останні новини про: Екологія
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.