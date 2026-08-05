Мешканців Первомайщини за незаконну вирубку лісу: збитки оцінили у майже ₴2,7 мільйона

Понад 90 дерев і збитки на ₴2,7 мільйона: на Миколаївщині судитимуть сімох чоловіків. Фото: прокуратура

На Первомайщині судитимуть сімох чоловіків за незаконну вирубку лісосмуг на майже 2,7 мільйона гривень.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Миколаївської області.

За версією слідства, з листопада 2025 року по березень 2026 року жителі села Лиса Гора без жодних дозвільних документів вирубували дерева на території Первомайського району. Для цього використовували бензо- та електропили.

Загалом, як встановили правоохоронці, було незаконно зрубано понад 90 сироростучих дерев у захисних лісових насадженнях.

Обвинувальний акт уже передали до суду. Фігурантам інкримінують незаконну порубку дерев, вчинену групою осіб, що спричинила тяжкі наслідки (частини 2 та 4 статті 246 Кримінального кодексу України).

Якщо їхню вину доведуть у суді, обвинуваченим загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Миколаєві поліція знайшла у 51-річного чоловіка понад десять кілограм висушеного канабісу та 14 рослин конопелль.