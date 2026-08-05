«На злобу дня. Це важливо», — Фалько виступив з ініціативою облаштувати в Миколаєві 50-метровий тир

Секретар міськради Дмитро Фалько виступив з ініціативою облаштувати в Миколаєві 50-метровий тир. Фото: міськрада Миколаєва

Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько запропонував облаштувати у місті 50-метровий тир. За його словами, він потрібен не лише спортсменам, а й для навчання цивільних поводженню зі зброєю.

Таку ініціативу він озвучив, 4 серпня, під час апаратної наради у Миколаївській міській раді, пишуть «МикВісті».

За словами Дмитра Фалька, сьогодні у Миколаєві немає повноцінного 50-метрового тиру, хоча потреба в ньому є з кількох причин.

— Зараз така склалася ситуація, що у нас немає повноцінного 50-метрового тиру. По-перше, він потрібен, щоб могли тренуватися спортсмени. По-друге, сьогодні, як то кажуть, на злобу дня є певний запит з боку суспільства на такі речі. Навіть для того, щоб отримати дозвіл на зброю, потрібно пройти навчання, тобто це може бути така послуга для населення. А з третього боку, в рамках національно-патріотичного виховання це теж запитувана річ. Я думаю, створення такого тиру є важливим. Можливо, це не потребує таких великих бюджетів, просто треба подивитися, — сказав Дмитро Фалько.

Міський голова Олександр Сєнкевич нагадав, що раніше місто розглядало можливість відновити тир у школі №10, однак від цієї ідеї відмовилися через високу вартість ремонту.

— У нас є приміщення тиру в 10-й школі, але там зруйнований дах. Ми планували його ремонтувати, однак порахували, скільки мільйонів гривень на це потрібно, і поки що відмовилися від цієї думки, — зазначив мер.

Перший заступник міського голови Віталій Луков повідомив, що до міської влади вже звертаються громадські організації, які готові долучитися до створення такого об’єкта, але не мають власної бази.

— До нас зараз звертаються такі організації, як «Центурія» та подібні. У них є ресурс і бажання, але немає бази. Можливо, варто об’єднати зусилля і створити таку базу. На стадіоні «Юність» інша організація зараз проводить вишкіл, де надають певні навички, але це вузька річ. Щоб не робити виняток для когось одного, пропоную, якщо немає заперечень і це в межах закону, створити спільний майданчик, — сказав Віталій Луков.

Водночас начальниця управління освіти Ганна Личко повідомила, що у школах Миколаєва повноцінного 50-метрового тиру немає. За її словами, зараз у закладах, де створюють осередки для викладання предмета «Захист України», також постало питання відновлення наявних тирів.

Під час обговорення згадали і тир в спортшколі «Динамо», який раніше був 50-метровим. Дмитро Фалько зазначив, що після пожежі у 2023 році його довжину скоротили до 25 метрів, а частину приміщення переобладнали для занять фехтуванням.

— Після пожежі у 2023 році цей тир став обмеженим. Крім того, його поділили навпіл, і частину приміщення використовують фехтувальники. Тому зараз він фактично є 25-метровим, — пояснив Дмитро Фалько.

За підсумками обговорення Олександр Сєнкевич запропонував опрацювати можливі варіанти створення у Миколаєві повноцінного 50-метрового тиру, зокрема за участі військових або у співпраці з ними.

Нагадаємо, що у Миколаєві продовжать облаштовувати спортивні майданчики в різних районах міста. Новий спортивний простір планують створити вже цього року у Заводському районі, а ще один — наступного року в Корабельному.

у 2025 році в Інгульському районі облаштували спортивний майданчик у сквері між вулицями Геннадія Мотоляка та Скульптора Ізмалкова. Там встановили 10 тренажерів, зокрема три інклюзивні, облаштували гумове покриття, освітлення, декоративну підсвітку, стіл для настільного тенісу та зони відпочинку.

Також нагадаємо, що спортивний майданчик у парку на Флотському бульварі біля Шахового клубу у Миколаєві облаштували у 2024 року.