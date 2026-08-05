На Миколаївщині виявили незаконне звалище відходів тваринного походження

На Миколаївщині підтвердили незаконне скидання відходів тваринного походження. Фото: Держекоінспекція Південно-Західного округу

На околиці Первомайська, поблизу колишнього заводу «Фрегат», державні інспектори підтвердили факт незаконного скидання відходів тваринного походження.

Про це повідомили у Державній екоінспекції Південно-Західного округу.

Під час обстеження інспектори виявили чотири осередки із відходами після забою свиней та великої рогатої худоби. Загальна площа забруднення перевищує 20 квадратних метрів.

Також фахівці відібрали зразки ґрунту для лабораторних досліджень, щоб визначити, чи потрапили до землі забруднювальні речовини та в якій кількості.

Зазначається, що правоохоронці встановлюватимуть осіб, які можуть бути причетними до цього правопорушення, а Первомайська міська рада має організувати прибирання території та забезпечити належне поводження з відходами.

На Миколаївщині підтвердили незаконне скидання відходів тваринного походження. Фото: Держекоінспекція Південно-Західного округу На Миколаївщині підтвердили незаконне скидання відходів тваринного походження. Фото: Держекоінспекція Південно-Західного округу

Раніше повідомлялося, що у першому півріччі цього року екоінспекція зафіксувала 769 звернень від жителів Миколаївської та Одеської областей. Найчастіше повідомляли про несанкціоновані сміттєзвалища.