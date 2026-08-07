З 10 серпня на Миколаївщині та Херсонщині заборонять ловити раків

На Миколаївщині та Херсонщині з 10 серпня почне діяти заборона на вилов раків. Ілюстративне фото: raki_vinnytsia

На водоймах Миколаївської та Херсонської областей з 10 серпня до 20 вересня діятиме заборона на вилов раків. Обмеження пов’язані з періодом їхньої другої линьки.

Про це повідомили у Державній екоінспекції Південно-Західного округу.

В інших регіонах України заборона на вилов раків триватиме з 15 серпня до 30 вересня.

Зазначається, що обмеження запроваджують на період другої линьки.

«Саме в цей час раки скидають старий хітиновий панцир і формують новий. Поки він не зміцніє, вони практично беззахисні перед хижаками та людським втручанням. Саме тому кілька тижнів спокою мають велике значення для відновлення їхньої популяції», — йдеться в повідомленні.

Фахівці наголосили, що раки відіграють важливу роль у водоймах. Вони поїдають органічні рештки на дні водойм та впливають на їхній природний баланс.

За незаконний вилов раків під час заборони порушнику загрожує адміністративна або кримінальна відповідальність. Також він має відшкодувати завдані збитки —3 332 гривні за кожного виловленого рака.

Нагадаємо, що на околиці Первомайська, поблизу колишнього заводу «Фрегат», державні інспектори підтвердили факт незаконного скидання відходів тваринних останків.