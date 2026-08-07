Драпатий повернув звання полковника ексголові УСБУ Миколаївщини Герсаку

Зараз Віталій Герсак очолює окремий полк безпілотних систем, фото Lenta.ua

Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий присвоїв звання полковника колишньому начальнику управління Служби безпеки України в Миколаївській області Віталію Герсаку, який нині служить у Збройних силах України та очолює окремий полк безпілотних систем (раніше 423 окремий батальйон безпілотних систем «Скіфські грифони»).

Про це Віталій Герсак повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, відповідний наказ Михайло Драпатий підписав 2 серпня.

«Несподівано і приємно. Так сталося, що в моєму житті це вже третє полковниче звання», — написав Віталій Герсак.

Він розповів, що вперше отримав звання полковника у 2018 році, коли служив у Службі зовнішньої розвідки України. У 2019 році Герсак повернувся до СБУ вже у званні полковника. Однак, за його словами, у 2020 році за керівництва Івана Баканова та Андрія Наумова його понизили до підполковника, після чого він звільнився зі служби.

Віталій Герсак повідомив, що Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий повернув йому звання полковника, скриншот з Facebook

Після початку повномасштабного вторгнення Герсак повернувся до війська. Як він зазначив, за понад чотири роки служив у Силах спеціальних операцій, територіальній обороні та підрозділах безпілотних систем. За цей час пройшов шлях від посади заступника командира роти до командира окремого полку.

«На війні про своє військове звання згадуєш лише, коли потрібно заповнювати папери і спілкуватися із командуванням. Решту часу тобі пофіг на погони побратимів, а їм на твої, бо на війні значення мають людські якості, а не маркування», — написав він.

Нове звання, зазначив Герсак, сприймає інакше, ніж попередні.

«Ці «три зірки» ЗСУ стали найдорожчими. За ними кілька днів народження далеко від сімʼї, кращі роки життя, які можна було б провести інакше, мрії і бажання, які поставлено на нескінчену паузу та багато чого іншого, — додав він.

Віталій Герсак очолював управління СБУ в Миколаївській області з вересня 2019 року до листопада 2020-го. 18 листопада 2020 року президент Володимир Зеленський звільнив його з цієї посади.

Михайло Драпатий очолив Збройні сили України 22 липня 2026 року.

Нагадаємо, у 2026 році Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора вручили підозру колишньому начальнику Управління СБУ у Миколаївській області Віталію Герсаку — йому інкримінують незаконне збагачення на понад 22 мільйони гривень упродовж 2020-2021 років. Сам Герсак назвав справу сфабрикованою екскерівництвом Офісу Президента, заявивши, що його арештом хочуть відвернути увагу від нових «плівок Міндіча».

Віталій Герсак очолював УСБУ в Миколаївській області у 2019 - 2020 роках, фото з архіву МикВісті

Ще у 2023 році генерал-майор Дмитро Марченко назвав Герсака своїм побратимом, розповівши, що екскерівник УСБУ віддав перевагу окопам замість Монако — тобто пішов воювати.

Із Миколаєвом Герсак пов'язаний посадою: він очолював управління СБУ в Миколаївській області з 2019 року. У жовтні 2019-го, після скандалу з можливим отриманням хабара від депутата Южноукраїнської міськради, він пообіцяв боротися з будь-якими проявами корупції серед місцевих депутатів. У лютому 2020-го він дав «слово офіцера» мешканцям Костянтинівки, які блокували трасу Н-24 Миколаїв-Вознесенськ-Благовіщенське, і розблокував дорогу. У квітні 2020-го головний санлікар області Володимир Клочко спростував заяву Герсака про порушення при відборі аналізів на коронавірус на Миколаївщині. У травні 2020-го Герсак провів зустріч із тодішньою головою облради Вікторією Москаленко та головою фракції «Наш край» Юрієм Кормишкіним щодо «перезавантаження» роботи облради, а вже у червні того ж року Москаленко заявила, що Герсак тиснув на неї, аби нашкодити Петру Порошенку та «Європейській солідарності» перед виборами — назвавши це спробою знищити рейтинг партії.

У листопаді 2020 року Володимир Зеленський звільнив Віталія Герсака з посади начальника УСБУ в Миколаївській області, а за результатами службової перевірки його також і понизили до підполковника.