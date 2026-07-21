 Зеленський оголосив, що призначає Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ

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Головна Новини Політика 22:51, 21 липня, 2026

Зеленський оголосив, що призначає Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ

Президент Зеленський із генералом Михайлом Драпатим. Фото: Володимир Зеленський / FacebookПрезидент Зеленський із генералом Михайлом Драпатим. Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість він призначив генерала Михайла Драпатого.

Про це повідомив сам президент у вечірньому відеозверненні 21 липня.

— Разом з Михайлом, Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних Сил України. Факт — що Олександр Сирський забезпечив результати України у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській операції. Значний шлях пройдено, захист України триває, і потрібне гідне ставлення до кожного воїна, — заявив він.

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Володимир Зеленський подякував Олександру Сирському, а також Михайлу Драпатому. Він уточнив, що під час зустрічі з Олександром Сирським та начальником штабу Андрієм Гнатовим він говорив про подальші формати служби і правильну передачу справ.

— Бажання у всіх нас одне — перемоги над ворогом і досягнення таких умов на фронті і в тиску на Росію, які б дозволили примусити Росію до миру. Завтра формалізуємо всі рішення. З цієї ситуації Україна має вийти сильнішою, і Росії буде складніше, — написав президент.

Нагадаємо, про заміну Олександра Сирського, який очолює Збройні сили України з початку 2024 року, стали говорити на тлі масових протестів після звільнення міністра оборони Михайла Федорова. Такі протести зокрема відбулись у Миколаєві.

За даними медіа, Володимир Зеленський пояснював звільнення Михайла Федорова тим, що у нього був системний конфлікт із головнокомандувачем Олександром Сирським «який ніяк не виходить розв’язати».

Після звільнення Михайло Федоров вийшов з публічною пресконференцією, де підтвердив конфлікт із головнокомандувачем. За його словами, він пропонував замінити Сирського й начальника штабу Андрія Гнатова, але головком, мовляв, «поставив ультиматум» і «придумав, як розколоти країну».

Автор
Юлія Бойченко
Юлія Бойченко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується на політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та темі відновлення, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання у 2024 році.

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