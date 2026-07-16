«Сирський не готовий відкрито говорити про проблеми», — Федоров про конфлікт із Головнокомандувачем

Михайло Федоров. Фото: Telegram / Михайло Федоров

Віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров вперше повідомив про конфлікт із Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Про це Михайло Федоров зазначив під час брифінгу, пишуть «МикВісті».

Михайло Федоров розповів, що після слів президента про те, що той не планує звільняти Олександра Сирського, погодився з цим рішенням як із рішенням Верховного головнокомандувача та був готовий працювати з ним.

— Але Сирський не готовий відкрито в очі говорити про проблеми. Він готовий ходити на зустрічі, плести інтриги, думати, що хтось замовляє проти нього кампанії. І він поставив ультиматум. І замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти Росію, він придумав, як розколоти країну, — каже Михайло Федоров.

Михайло Федоров заявив, що Олександр Сирський відіграв важливу роль у захисті України на початку повномасштабної війни.

За його словами, він брав участь у Київській, Харківській та Херсонській операціях, тому його внесок не можна недооцінювати. Водночас Федоров наголосив, що війна змінилася: безпілотники суттєво вплинули на тактику бойових дій, а технології в цій сфері швидко розвиваються.

На його думку, Україна має адаптуватися до цих змін, а не покладатися лише на підходи, які працювали раніше, щоб знайти нові способи перемогти Росію.

Нагадаємо, що у Миколаєві 16 липня близько 10:00 відбувся мітинг із картонними плакатами, на який вийшло приблизно 30 людей. Учасники акції тримали написи «Шакали знову ошукали», «Вова є питання», «не туда воюєш» та «кохана ми вбиваємо інновації». Приводом для протесту стало звільнення Михайла Федорова з посади міністра цифрової трансформації.







