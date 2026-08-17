 «Там небезпечно знаходитися», — миколаївці просять відремонтувати дитячий майданчик у сквері «Вітовський»

  • понеділок

    17 серпня, 2026

  • 31.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 17 серпня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 31.1° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Самоврядування 16:33, 17 серпня, 2026

«Там небезпечно знаходитися», — миколаївці просять відремонтувати дитячий майданчик у сквері «Вітовський»

Миколаївці поскаржилися на стан дитячого майданчика у сквері «Вітовський» у Корабельному районі. Частина дерев'яних елементів конструкції пошкоджена та потребує ремонту.

Відповідний допис опублікований у Facebook-групі Contact Center при Миколаївській міській раді.

Стан дитячого майданчика у сквері «Вітовський» у Корабельному районі. Фото: Contact Center при Миколаївській міській радіСтан дитячого майданчика у сквері «Вітовський» у Корабельному районі. Фото: Contact Center при Миколаївській міській раді
Стан дитячого майданчика у сквері «Вітовський» у Корабельному районі. Фото: Contact Center при Миколаївській міській радіСтан дитячого майданчика у сквері «Вітовський» у Корабельному районі. Фото: Contact Center при Миколаївській міській раді

На опублікованих фотографіях видно, що дерев'яні дошки на ігровому комплексі розхитані та частково відірвані від основи.

— За адресою вулиця Олега Кравця 237-223, сквер «Вітовський» потребує ремонту дитячий майданчик. На деяких конструкціях дітям небезпечно знаходитися. Прошу відреагувати на звернення!, — написала мешканка Наталія.

Сквер «Вітовський» капітально відремонтували у 2020 році. Тоді там, зокрема, облаштували новий дитячий майданчик, оновили пішохідні доріжки, встановили систему автоматичного поливу та інші елементи благоустрою.

Нагадаємо, дитячий майданчик «Казка» у Корабельному районі Миколаєва, на стан якого поскаржилися жителі, виявився безхазяйним. Його територія не закріплена за навколишніми будинками. До 10 червня там має організувати прибирання адміністрація Корабельного району.

Читайте також статтю «МикВісті» «Їм дійсно потрібна увага». Що з дитячими майданчиками у Миколаєві?».

Автор
Юлія Бойченко
Юлія Бойченко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується на політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та темі відновлення, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання у 2024 році.

Останні новини про: Дитячі майданчики

Відповідальними за покіс трави на безхазяйному дитячому майданчику «Казка» виявилися «Миколаївські парки»
«Діти постійно перечіпаються і падають», — миколаївці поскаржилися на стан майданчика у «Казці»
На дитячому майданчику на Флотському бульварі у Миколаєві пошкодилося гумове покриття
Реклама
Читайте також:
новини
Кишеня для громадського транспорту і додаткова смуга руху: частину пр. Богоявленського у Миколаєві збираються відремонтувати за ₴10,6 млн

Юлія Лук’яненко
новини
У Миколаївській обллікарні не можуть відкрити паліативне відділення: немає приміщення

Аліна Квітко
новини
У Вознесенську створили маршрут безбар’єрності: його ще мають облаштувати за відповідними вимогами

Альона Коханчук
новини
Суд у Баштанці просив забрати у них справу щодо вбивства у Плющівці через брак штату — апеляція відмовила

Аліса Мелікадамян
новини
Суд продовжив арешт старості з Миколаївщини, якого обвинувачують у вбивстві колеги

Аліса Мелікадамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Дитячі майданчики

На дитячому майданчику на Флотському бульварі у Миколаєві пошкодилося гумове покриття
«Діти постійно перечіпаються і падають», — миколаївці поскаржилися на стан майданчика у «Казці»
Відповідальними за покіс трави на безхазяйному дитячому майданчику «Казка» виявилися «Миколаївські парки»

Не раніше 2026 року: Служба відновлення Миколаївщини хоче придбати нову автівку за майже ₴2 млн

У Миколаївській обллікарні не можуть відкрити паліативне відділення: немає приміщення

3 години тому

Кишеня для громадського транспорту і додаткова смуга руху: у Миколаєві збираються відремонтувати за ₴10,6 млн

Юлія Лук’яненко

Головне сьогодні