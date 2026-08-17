«Там небезпечно знаходитися», — миколаївці просять відремонтувати дитячий майданчик у сквері «Вітовський»

Миколаївці поскаржилися на стан дитячого майданчика у сквері «Вітовський» у Корабельному районі. Частина дерев'яних елементів конструкції пошкоджена та потребує ремонту.

Відповідний допис опублікований у Facebook-групі Contact Center при Миколаївській міській раді.

Стан дитячого майданчика у сквері «Вітовський» у Корабельному районі. Фото: Contact Center при Миколаївській міській раді Стан дитячого майданчика у сквері «Вітовський» у Корабельному районі. Фото: Contact Center при Миколаївській міській раді

На опублікованих фотографіях видно, що дерев'яні дошки на ігровому комплексі розхитані та частково відірвані від основи.

— За адресою вулиця Олега Кравця 237-223, сквер «Вітовський» потребує ремонту дитячий майданчик. На деяких конструкціях дітям небезпечно знаходитися. Прошу відреагувати на звернення!, — написала мешканка Наталія.

Сквер «Вітовський» капітально відремонтували у 2020 році. Тоді там, зокрема, облаштували новий дитячий майданчик, оновили пішохідні доріжки, встановили систему автоматичного поливу та інші елементи благоустрою.

Нагадаємо, дитячий майданчик «Казка» у Корабельному районі Миколаєва, на стан якого поскаржилися жителі, виявився безхазяйним. Його територія не закріплена за навколишніми будинками. До 10 червня там має організувати прибирання адміністрація Корабельного району.

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