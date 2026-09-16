На дитячих майданчиках Миколаєва встановили 15 нових пісочниць

У чотирьох районах Миколаєва встановили 15 нових пісочниць. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві на дитячих майданчиках встановили 15 нових дерев’яних пісочниць. Конструкції передала комунальному підприємству «ДЄЗ «Пілот» громадська організація Mykolaiv Water Hub у межах проєкту «Єднання для громади».

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Зазначається, що пісочниці виготовили за участю представників Миколаївського будівельного фахового коледжу. Під час роботи вони використовували технології деревообробки, які застосовують у західноєвропейській практиці.

Працівники КП «ДЄЗ «Пілот» уже встановили конструкції у чотирьох районах міста.

Інгульський район:

вул. Миколаївська, 17-А, 19-А;

вул. Південна, 49-А;

сквер «Взуттєвик»;

пр-т Миру, 23-А, 23-Б.

Центральний район:

вул. Ігоря Бедзая, 108;

вул. Новоодеська, 38;

вул. Колодязна, 11;

вул. 6 Слобідська, 11;

пр-т Героїв України, 87-А.

Заводський район:

вул. Озерна, 1-А;

вул. Євгена Логінова, 18;

пр-т Центральний, 9.

Корабельний район:

вул. Океанівська, 32;

вул. Океанівська, 36;

вул. Дмитра Пєтухова, 1.

«Такі ініціативи допомагають створювати комфортніші та сучасніші простори для дітей у різних мікрорайонах міста», — йдеться в повідомленні.

У чотирьох районах Миколаєва встановили 15 нових пісочниць. Фото: Миколаївська міська рада

У чотирьох районах Миколаєва встановили 15 нових пісочниць. Фото: Миколаївська міська рада

У чотирьох районах Миколаєва встановили 15 нових пісочниць. Фото: Миколаївська міська рада

У чотирьох районах Миколаєва встановили 15 нових пісочниць. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, що у Миколаєві мешканці мікрорайону Матвіївка поскаржились на стан лавок біля дитячого майданчика поруч із пʼятиповерхівками на вулиці Силікатній, 265. За словами мешканців, тут фактично немає жодної нормальної лавки, на якій можна було б посидіти.