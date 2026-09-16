 На дитячих майданчиках Миколаєва встановили 15 нових пісочниць

  • середа

    16 вересня, 2026

  • 21.5°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 16 вересня , 2026 середа

  • Миколаїв • 21.5° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Суспільство 13:59, 16 вересня, 2026

На дитячих майданчиках Миколаєва встановили 15 нових пісочниць

У чотирьох районах Миколаєва встановили 15 нових пісочниць. Фото: Миколаївська міська радаУ чотирьох районах Миколаєва встановили 15 нових пісочниць. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві на дитячих майданчиках встановили 15 нових дерев’яних пісочниць. Конструкції передала комунальному підприємству «ДЄЗ «Пілот» громадська організація Mykolaiv Water Hub у межах проєкту «Єднання для громади».

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Зазначається, що пісочниці виготовили за участю представників Миколаївського будівельного фахового коледжу. Під час роботи вони використовували технології деревообробки, які застосовують у західноєвропейській практиці.

Працівники КП «ДЄЗ «Пілот» уже встановили конструкції у чотирьох районах міста.

Інгульський район:

  • вул. Миколаївська, 17-А, 19-А;

  • вул. Південна, 49-А;

  • сквер «Взуттєвик»;

  • пр-т Миру, 23-А, 23-Б.

Центральний район:

  • вул. Ігоря Бедзая, 108;

  • вул. Новоодеська, 38;

  • вул. Колодязна, 11;

  • вул. 6 Слобідська, 11;

  • пр-т Героїв України, 87-А.

Заводський район:

  • вул. Озерна, 1-А;

  • вул. Євгена Логінова, 18;

  • пр-т Центральний, 9.

Корабельний район:

  • вул. Океанівська, 32;

  • вул. Океанівська, 36;

  • вул. Дмитра Пєтухова, 1.

«Такі ініціативи допомагають створювати комфортніші та сучасніші простори для дітей у різних мікрорайонах міста», — йдеться в повідомленні.

У чотирьох районах Миколаєва встановили 15 нових пісочниць. Фото: Миколаївська міська радаУ чотирьох районах Миколаєва встановили 15 нових пісочниць. Фото: Миколаївська міська рада
У чотирьох районах Миколаєва встановили 15 нових пісочниць. Фото: Миколаївська міська радаУ чотирьох районах Миколаєва встановили 15 нових пісочниць. Фото: Миколаївська міська рада
У чотирьох районах Миколаєва встановили 15 нових пісочниць. Фото: Миколаївська міська радаУ чотирьох районах Миколаєва встановили 15 нових пісочниць. Фото: Миколаївська міська рада
У чотирьох районах Миколаєва встановили 15 нових пісочниць. Фото: Миколаївська міська радаУ чотирьох районах Миколаєва встановили 15 нових пісочниць. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, що у Миколаєві мешканці мікрорайону Матвіївка поскаржились на стан лавок біля дитячого майданчика поруч із пʼятиповерхівками на вулиці Силікатній, 265. За словами мешканців, тут фактично немає жодної нормальної лавки, на якій можна було б посидіти.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

Останні новини про: Миколаїв

У Миколаєві дослідили 70 проб повітря: у 30 виявили перевищення норм якості
Миколаївці заборгували за тепло майже ₴238 млн
Через атаку на потяг «Київ — Миколаїв» потяг зі Львова не може доїхати до Миколаєва
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві ще з’ясовують, чи пов’язане просідання ґрунту в «Серці міста» з аварією на дюкері в Соляних

Альона Коханчук
новини
«Загроза життю та здоров'ю», — міськрада Південноукраїнська просить владу не закривати пологові відділення у громадах

Юлія Лук’яненко
новини
Верховна Рада звільнила генпрокурора Кравченка

Юлія Лук’яненко
новини
Сєнкевич доручив якнайшвидше підготувати ділянки під модульні будинки для переселенців у Миколаєві

Альона Коханчук
новини
Підлітки збираються в аварійній будівлі під Миколаєвом, попри заборону

Юлія Лук’яненко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

Через атаку на потяг «Київ — Миколаїв» потяг зі Львова не може доїхати до Миколаєва
Миколаївці заборгували за тепло майже ₴238 млн
У Миколаєві дослідили 70 проб повітря: у 30 виявили перевищення норм якості

Після ударів по потягах на Миколаївщині та в Ковелі Зеленський закликав посилити санкції проти РФ

Через атаку на потяг «Київ — Миколаїв» потяг зі Львова не може доїхати до Миколаєва

1 година тому

У ДТП на Миколаївщині загинула 14-річна пасажирка мотоцикла

Головне сьогодні