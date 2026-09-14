У Миколаєві дослідили 70 проб повітря: у 30 виявили перевищення норм якості. Ілюстративне фото: РадіоТрек

У Миколаєві протягом минулого тижня дослідили 70 проб атмосферного повітря. У 30 із них лабораторні дослідження показали перевищення гранично допустимих концентрацій окремих забруднювальних речовин.

Про результати лабораторних досліджень повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Фахівці центру відбирали проби у контрольних точках уздовж автомобільних магістралей міста в межах планового моніторингу якості повітря.

У Центральному районі Миколаєва зафіксували перевищення допустимих концентрацій пилу, формальдегіду та оксиду вуглецю.

«Водночас результати досліджень засвідчили, що в усіх контрольних точках концентрації фенолу, діоксиду азоту, сірчистого ангідриду та озону не перевищували встановлених гранично допустимих норм», — повідомили у центрі.

Нагадаємо, що у серпні в Херсоні в окремі дні рівень шкідливих речовин у повітрі перевищував допустимі норми. Найбільше перевищення зафіксували за формальдегідом — його концентрація сягала 3,83 норми.