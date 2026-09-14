У Миколаєві дослідили 70 проб повітря: у 30 виявили перевищення норм якості
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- Кристина ЛеоноваКореспондентка
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У Миколаєві протягом минулого тижня дослідили 70 проб атмосферного повітря. У 30 із них лабораторні дослідження показали перевищення гранично допустимих концентрацій окремих забруднювальних речовин.
Про результати лабораторних досліджень повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
Фахівці центру відбирали проби у контрольних точках уздовж автомобільних магістралей міста в межах планового моніторингу якості повітря.
У Центральному районі Миколаєва зафіксували перевищення допустимих концентрацій пилу, формальдегіду та оксиду вуглецю.
«Водночас результати досліджень засвідчили, що в усіх контрольних точках концентрації фенолу, діоксиду азоту, сірчистого ангідриду та озону не перевищували встановлених гранично допустимих норм», — повідомили у центрі.
Нагадаємо, що у серпні в Херсоні в окремі дні рівень шкідливих речовин у повітрі перевищував допустимі норми. Найбільше перевищення зафіксували за формальдегідом — його концентрація сягала 3,83 норми.
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