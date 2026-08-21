«Ні на чому сидіти», — у Матвіївці мешканці показали стан лавок біля дитячого майданчика

Поламані лавки біля дитячого майданчика на вулиці Силікатній, 265, фото: МикВісті

У Миколаєві мешканці мікрорайону Матвіївка поскаржились на стан лавок біля дитячого майданчика поруч із пʼятиповерхівками на вулиці Силікатній, 265. За словами мешканців, тут фактично немає жодної нормальної лавки, на якій можна було б посидіти.

Про це «МикВісті» повідомила місцева мешканка.

За її словами, лавки, якими користуються батьки під час прогулянок із дітьми, перебувають у неналежному стані. На металевих конструкціях видно пошкодження, частина дерев’яних елементів зміщена, а окремі кріплення виступають назовні.

— Ні на чому сидіти. Лавки біля майданчика вже давно потребують уваги. Дошки розхитані, конструкції пошкоджені, стирчать болти. З маленькими дітьми приходиш на майданчик, а присісти поруч фактично ніде, — розповіла мешканка.

Біля дитячого майданчика немає жодної справної лавки, фото: МикВісті Біля дитячого майданчика немає жодної справної лавки, фото: МикВісті

На фотографіяхі, видно кілька лавок із дерев’яними дошками, встановленими на металевих опорах. Окремі елементи конструкцій мають пошкодження, а на одній із лавок помітний болт, що виступає з металевої частини.

Мешканці зазначають, що лавки розташовані безпосередньо біля дитячого майданчика, тому ними регулярно користуються батьки, які очікують на своїх дітей або спостерігають за ними під час ігор.

— Хотілося б, щоб їх просто нормально відремонтували. Тут гуляють діти, поруч постійно перебувають батьки. Зараз же складається враження, що за цими лавками ніхто не стежить, — додала жінка.

Біля дитячого майданчика немає жодної справної лавки, фото: МикВісті Біля дитячого майданчика немає жодної справної лавки, фото: МикВісті

Нагадаємо, «МикВісті» показували, що на в’їзді до Матвіївки утворилися глибокі вибоїни, а зруйноване покриття фактично перетворило дорогу на смугу перешкод.

Після чого голова Адміністрації Центрального району Олександр Береза під час апаратної наради звернувся до мера з проханням втрутитися у ситуацію через численні скарги мешканців Матвіївки. Тоді Олександр Сєнкевич заявив, що дорога не перебуває на балансі міста, а обласна Служба відновлення у відповідь на усне звернення повідомила про відсутність коштів. Мер доручив підготувати офіційний лист щодо ремонту дороги.

Згодом у Миколаєві розпочали ямковий ремонт дороги, що веде до мікрорайону Матвіївка Центрального району. Питання її стану порушили під час апаратної наради у міській раді за участю журналістів.