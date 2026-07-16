 У Матвіївці розпочали ямковий ремонт дороги після звернення журналістів

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Головна Новини Суспільство 13:44, 16 липня, 2026

У Матвіївці розпочали ямковий ремонт дороги після звернення журналістів

Ремонт дороги в Матвіївці. Фото МикВістіРемонт дороги в Матвіївці. Фото МикВісті

У мікрорайоні Матвіївка розпочали ямковий ремонт дороги після того, як питання її стану порушили журналісти під час апаратної наради в Миколаївській міській раді.

Про це повідомив голова адміністрації Центрального району Олександр Береза.

Наприкінці минулого тижня фахівці оглянули пошкоджену ділянку дороги. Оскільки цей автошлях підпорядкований обласній владі, міська рада звернулася до ДП «Агенція місцевих доріг Миколаївської області» для організації ремонту.

Ремонт дороги в Матвіївці. Фото МикВістіРемонт дороги в Матвіївці. Фото МикВісті
Ремонт дороги в Матвіївці. Фото МикВістіРемонт дороги в Матвіївці. Фото МикВісті

Дорожні служби розпочали ремонтні роботи на початку цього тижня.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось про аварійний стан в'їзду до мікрорайону Матвіївка. либокі вибоїни та зруйноване покриття утворюють тут суцільну смугу перешкод ще з зими, проте ремонту на ділянці досі не провели.

Також Миколаївська міська рада готує звернення до Служби відновлення та розвитку інфраструктури області з проханням відремонтувати дорогу на в'їзді до мікрорайону Матвіївка, яка перебуває в аварійному стані.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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