Рівень злочинності в Миколаєві за пів року знизився майже на 15%, — прокуратура

Миколаїв, червень 2026 року. Фото: МикВісті

За перші 6 місяців 2026 року у Миколаєві зафіксували зниження рівня злочинності майже на 15%. Скоротилася кількість тяжких злочинів, умисних вбивств і кримінальних правопорушень проти власності.

Про це йдеться в звіті Окружної прокуратури міста Миколаєва про результати роботи за перше півріччя 2026 року, пишуть «МикВісті».

За відповідний період загалом на території міста зареєстрували 2609 кримінальних правопорушень, що на 14,9% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Зокрема, прокуратура визначає:

тяжких та особливо тяжких злочинів стало менше на 23,6% (з 2048 до 1564);

умисних вбивств — на 38,5% (з 13 до 8);

кримінальних правопорушень проти власності — на 22,1% (з 648 до 505);

умисних тяжких тілесних ушкоджень — на 20% (з 10 до 8).

У прокуратурі зазначили, що протягом першого півріччя прокурори надали 1012 письмових вказівок для активізації досудового розслідування та усунення порушень. Крім того, вони скасували 196 незаконних постановпро закриття кримінальних проваджень, після чого розслідування у цих справах поновили.

Нагадаємо, що при звітування за 2025 рік керівник обласної прокуратури Ігор Домущей зазначав, що за минулий рік фіксували зростання рівня кримінальних правопорушень, при тому що він залишався нижчим за загальнодержавний показник.