Злочинність зросла, але нижча за середню по країні: прокуратура прозвітувала про кримінальну ситуацію на Миколаївщині

Звіт керівника обласної прокуратури Ігоря Домущея. Скриншот з відео

У Миколаївській області упродовж 2025 року зафіксували зростання рівня кримінальних правопорушень, однак він залишається нижчим за загальнодержавний показник.

Про це під час сесії Миколаївської обласної ради повідомив керівник обласної прокуратури Ігор Домущей, звітуючи про результати роботи органів прокуратури за минулий рік.

За його словами, рівень злочинності в регіоні зріс із 126,8 до 141 на 10 тисяч населення. Водночас цей показник є меншим, ніж у середньому по Україні, де він становить 147,7.

Загальна характеристика злочинності у регіоні. Інфографіка прокуратури Миколаївщини

Упродовж 2025 року в області зареєстрували 21 530 кримінальних правопорушень.

Водночас кількість облікованих злочинів (без урахування закритих з реабілітуючих підстав) зросла на із 13 832 до 15 372. Найбільше збільшення зафіксовано серед особливо тяжких злочинів — на 15,4%, тяжких — на 16,2%, а також нетяжких — на 17,7%.

Окрему увагу під час звіту приділили воєнним злочинам. Кількість кримінальних правопорушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку зросла на 30,8% — з 370 до 484. Це пов’язано насамперед зі збільшенням кількості воєнних злочинів, передбачених статтею 438 Кримінального кодексу України: їхня кількість зросла із 292 до 441.

Позитивну динаміку зафіксували щодо злочинів проти основ національної безпеки України — їх стало на 8,1% менше. Зокрема, скоротилася кількість диверсій, посягань на територіальну цілісність держави, а також випадків пособництва державі-агресору. Водночас на 22,2% зросла кількість фактів державної зради, а на 50% — випадків перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань.

Упродовж року в області знешкодили 19 організованих злочинних угруповань — на рівні минулого року. Їхніми учасниками було вчинено 600 кримінальних правопорушень, що майже вдвічі більше, ніж торік.

Стан протидії організованій злочинності. Дані обласної прокуратури

Серед викритих злочинів — розкрадання бюджетних коштів, у тому числі виділених на відновлення інфраструктури після російських обстрілів, незаконна порубка лісу, обіг наркотиків, зброї, торгівля людьми, хабарництво та злочини у сфері довкілля.

За цими кримінальними провадженнями встановлено збитків на суму 19,6 мільйона гривень. Арешт накладено на майно загальною вартістю 19,7 мільйона гривень, заявлено цивільні позови на 13,6 мільйона гривень.

Раніше повідомлялося, що за 5 місяців 2025 року у Миколаївській області зафіксовано 50 злочинів, скоєних дітьми — це на 16,7% менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Тоді було зареєстровано 60 таких правопорушень.