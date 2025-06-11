На Миколаївщині за рік майже на 20% зменшилась дитяча злочинність

Неповнолітні, які ймовірно влаштували теракт на замовлення РФ в Івано-Франківську, фото: СБУ

За останні 5 місяців у Миколаївській області зафіксовано 50 злочинів, скоєних дітьми — це на 16,7% менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Тоді було зареєстровано 60 таких правопорушень.

Про це повідомив начальник відділу ювенальної превенції Сергій Демідов під час брифінгу 5 червня, передають «МикВісті».

Зменшилась і кількість неповнолітніх, які скоїли злочини: 40 у 2025 році проти 43 у 2024-му.

Знизилась також кількість дітей, які постраждали від кримінальних правопорушень — на 20% у порівнянні з минулим роком.

Втім, проблема насильства щодо дітей залишається актуальною. Як розповіла начальниця Служби у справах дітей Миколаївської ОВА Ірина Пономарьова, нині на обліку перебувають 1 798 дітей. Серед них 1 719 — це ті, чиї батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків.

Ще 147 дітей постраждали від насильства. Найбільше — від психологічного (105 дітей), від фізичного — 33, від сексуального — 9. Крім того, на обліку є 19 дітей у конфлікті з законом і 9 дітей, які мають схильність залишати дім.

Раніше вже повідомлялося, що в Україні стрімко зростає кількість терактів, вчинених дітьми, яких завербували в Telegram. Наразі лідером за кількістю таких терактів є Київська область.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що російські спецслужби застосовують психологічні прийоми до українських підлітків, щоб залучити їх до проведення терактів. Він також зазначив, що за роботу російські спецслужби обіцяють заплатити українським підліткам до 2,5 тисяч доларів. Очільник ОВА закликав молодь не вестися на подібні пропозиції.