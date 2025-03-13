«Починається все весело: ігри, гроші», — Кім розповів, як РФ вербує підлітків для терактів у Миколаєві

Наслідки теракту 19 лютого 2025 року у Миколаєві, фото: поліція Миколаївської області

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що російські спецслужби застосовують психологічні прийоми до українських підлітків, щоб залучити їх до проведення терактів.

Про це він розповів в ефірі телемарафону «Єдині новини», пишуть «МикВісті».

— Загроза точно є. Питання у тому, що у них (російських спецслужб, – прим.) є відсоток спрацювання: скільки погодились, скільки відмовились. Це все великі гроші, які Росія вкладає в тероризм для того, щоб вербувати наших дітей. Вони б'ють найвразливіші верстви нашого населення — це діти 15-19 років. Починається все як з наркотиками: все добре і весело, якісь ігри, завдання, маленькі гроші, а потім завдання складніші. З ними працюють ФСБ-шники, вони ж психологи і розуміють, що вони роблять. Тому це є загрозою, — сказав Віталій Кім.

Він також додав, що за роботу російські спецслужби обіцяють заплатити українським підліткам до 2,5 тисяч доларів.

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— Діти не отримують гроші. Їм обіцяють 2-2,5 тисячі доларів за виконання такого роду завдання. Але їх намагаються також підірвати, щоб і скрити сліди, і не платити. Бо ФСБ-шники залишать гроші собі і скажуть, що заплатили, — сказав Віталій Кім.

Очільник ОВА закликав молодь не вестися на подібні пропозиції.

— Я звертаюсь до батьків, до молодих людей, що це все не буде поза увагою правоохоронців. Це першочергово зламані життя наших людей, наших дітей. Там насправді адекватні діти, вони просто заплуталися, але закон є закон. Нічого з цим потім не вдієш. Тому єдиний спосіб, якщо ти вже потрапив у цю халепу, зробити так: взяти гроші, сказати СБУ і нічого не виконати. Я закликаю до такої моделі, — додав він.

Нагадаємо, 11 березня правоохоронці затримали 19-річну студентку, яку підозрюють у підготовці теракту біля будівлі Національної поліції у Миколаєві.

Затримання дівчини прокоментував голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він написав, що росіяни хотіли підірвати разом з вибухівкою і саму дівчину. А згодом суд відправив дівчину під арешт.

До цього правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних у підготовці теракту у Миколаєві 14 лютого. Ними виявились четверо підлітків з Полтавської області, віком від 14 до 17 років. Їх, за даними правоохоронців, завербували спецслужби Росії та обіцяли швидкий заробіток.

14 лютого біля одного з кафе Миколаєва пролунав вибух. Унаслідок інциденту жінка і троє військових загинули на місці, ще семеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Правоохоронці повідомляють, що вибухівку принесла сама жінка. Центральний районний суд Миколаєва взяв під варту підозрюваних без права на внесення застави.