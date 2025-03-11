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«Хотіли підірвати її разом з пакетом», — Кім про затримання підозрюваної в організації теракту

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім прокоментував сьогоднішнє затримання 19-річної дівчини, яку підозрюють у підготовці теракту на замовлення російських спецслужб. 

У відеозверненні до підлітків та молоді він попросив не вестись на «легкі гроші» російських спецслужб.

За його словами, росіяни використали дівчину, запропонувавши їй легкі гроші за виконання завдання — перенести пакет із вибухівкою. Насправді ж вони не збиралися платити, а планували підірвати її разом із вибухівкою.

— Обіцяли гарні легкі гроші. У результаті грошей нема і не планувалося, хотіли її підірвати разом з цим пакетом. Жива, але життя спаплюжене, — зазначив Віталій Кім.

Він ще раз наголосив, що ніяких «легких грошей» не буває і закликав молодь не вестися на подібні пропозиції.

— Давайте так: беріть гроші вперед, потім кажіть нашим спецслужбам і просто нічого не виконуйте. Так гроші будуть у вас, ви будете гарні, живі й на волі, — сказав він.

Раніше Віталій Кім закликав батьків бути пильними та контролювати онлайн-спілкування своїх дітей. За його словами, вербувальники контактують з дітьми через інтернет, даючи їм завдання, за які підлітки отримують гроші.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних у підготовці теракту у Миколаєві 14 лютого. Ними виявились четверо підлітків з Полтвської області від 14 до 17 років. Їх, за даними правоохоронців, завербували спецслужби Росії та обіцяли швидкий заробіток.

14 лютого біля одного з кафе Миколаєва пролунав вибух. Унаслідок інциденту жінка і троє військових загинули на місці, ще семеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Правоохоронці повідомляють, що вибухівку принесла сама жінка.

19 лютого Центральний районний суд Миколаєва взяв під варту підозрюваних без права на внесення застави.

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