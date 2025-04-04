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Кількість терактів, вчинених дітьми в Україні, зростає: на Миколаївщині зафіксували два таких випадки

Правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних у підготовці теракту у Миколаєві 14 лютого. Фото: поліція МиколаївщиниПравоохоронці затримали чотирьох підозрюваних у підготовці теракту у Миколаєві 14 лютого. Фото: поліція Миколаївщини

В Україні стрімко зростає кількість терактів, вчинених дітьми, яких завербували в Telegram. Наразі лідером за кількістю таких терактів є Київська область. На Миколаївщині за час війни зафіксували два випадки.

Про це пише видання Texty.org, журналісти якого яке зібрали всі повідомлення СБУ про вчинені теракти і проаналізували їх.

Понад 10 терактів, вчинених дітьми, нарахували в Одеській, Житомирській, Дніпропетровській та Харківській областях.

«Лідером за кількістю терактів є Київщина. Але зауважимо, що саме в цьому регіоні (Київ плюс область) мешкає найбільше людей. У середньому картина може не надто різнитися за регіонами. Зробити карту з кількістю терактів, скажімо, на 10 тисяч мешканців області неможливо, бо невідомо, скільки людей проживає сьогодні в прифронтових областях», — йдеться у повідомленні.

Неповнолітні, які брали участь у підривах та підпалах. Інфографіка: Texty.orgНеповнолітні, які брали участь у підривах та підпалах. Інфографіка: Texty.org

Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення Росія активувала «сплячих» агентів, завербованих у попередні роки через особисті контакти, родинні зв’язки або шантаж. Також активно залучали представників проросійських організацій та криміналітет, із якими росіяни співпрацювали постійно.

Однак зараз ситуація змінилась. Як пише видання, зараз найчастіше завербовані шукають швидкого заробітку. Також російські агенти використовували шантаж, маніпуляції та внутрішні мотиви, щоб завербувати агентів, яких не шкода втратити чи обміняти.

Нагадаємо, що у Миколаєві затримали жінку, яка підозрюється у підготовці замовного теракту.

Раніше  11 березня у Миколаєві правоохоронці затримали 19-річну студентку, яку підозрюють у підготовці теракту біля будівлі Національної поліції.

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