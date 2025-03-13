Встановила вибухівку під автівкою та біля будинків: у Миколаєві затримали підозрювану у підготовці теракту
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- Альона Коханчук
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10:50, 13 березня, 2025
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У Миколаєві затримали жінку, яка підозрюється у підготовці замовного теракту.
Про це повідомили у прокуратурі Миколаївщини.
За даними слідства, 34-річну жительку Дніпропетровської області завербував представник спецслужб РФ, який інструктував її в онлайн-режимі.
Як повідомляють у прокуратурі, 6 березня підозрювана приїхала до Миколаєва. Вказується, що жінка знайшла підготовлену заздалегідь вибухівку та прикріпила її під днищем автомобіля, ще одну — біля крони дерева неподалік житлових будинків.
Також, як додають правоохоронці, підозрювана прикріпила мобільний термінал із підключеним до нього павербанком у схованці, замаскувавши їх у пакет із соком.
«Це мало забезпечити представнику спецслужб РФ, так званому «оператору», можливість віддаленого спостереження за місцем розташування вибухових пристроїв і приведення їх у дію», — додали у прокуратурі.
Жінку правоохоронці затримали в порядку статті 208 КПК України. Наразі вона під вартою.
Нагадаємо, що 11 березня у Миколаєві правоохоронці затримали 19-річну студентку, яку підозрюють у підготовці теракту біля будівлі Національної поліції.
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