Встановила вибухівку під автівкою та біля будинків: у Миколаєві затримали підозрювану у підготовці теракту

Затримана підозрювана. Фото: прокуратура Миколаївщини

У Миколаєві затримали жінку, яка підозрюється у підготовці замовного теракту.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївщини.

За даними слідства, 34-річну жительку Дніпропетровської області завербував представник спецслужб РФ, який інструктував її в онлайн-режимі.

Як повідомляють у прокуратурі, 6 березня підозрювана приїхала до Миколаєва. Вказується, що жінка знайшла підготовлену заздалегідь вибухівку та прикріпила її під днищем автомобіля, ще одну — біля крони дерева неподалік житлових будинків.

Також, як додають правоохоронці, підозрювана прикріпила мобільний термінал із підключеним до нього павербанком у схованці, замаскувавши їх у пакет із соком.

«Це мало забезпечити представнику спецслужб РФ, так званому «оператору», можливість віддаленого спостереження за місцем розташування вибухових пристроїв і приведення їх у дію», — додали у прокуратурі.

Жінку правоохоронці затримали в порядку статті 208 КПК України. Наразі вона під вартою.

Нагадаємо, що 11 березня у Миколаєві правоохоронці затримали 19-річну студентку, яку підозрюють у підготовці теракту біля будівлі Національної поліції.