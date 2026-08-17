 На Миколаївщині працюють 84 ювелірні компанії: на Одещині їх майже у 5 разів більше

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Головна Новини Економіка 20:10, 17 серпня, 2026

На Миколаївщині працюють 84 ювелірні компанії: на Одещині їх майже у 5 разів більше

На Миколаївщині станом на липень 2026 року працюють 84 ювелірні компанії. Для порівняння, в Одеській області їх 415, а на Херсонщині — 102.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Географія ювелірного бізнесу в Україні. Інфографіка: ОпендатаботГеографія ювелірного бізнесу в Україні. Інфографіка: Опендатабот

Станом на липень 2026 року в Україні працюють понад 7,8 тисяч виробників, продавців ювелірних виробів та майстрів із ремонту прикрас і годинників. Серед них більше 6,5 тисяч ФОПи та більше однієї тисячі — компанії.

Попри те, що ФОПів у цій сфері значно більше, саме вони частіше припиняють діяльність, ніж відкривають її. У 2021–2022 роках кількість підприємців, які завершили роботу, була на 498 більшою за кількість нових реєстрацій. У 2023 році ринок повернувся до зростання, а у 2024-му показав рекордний приріст — на 611 підприємців більше зареєструвалися, ніж припинили діяльність. Водночас у 2025 році тенденція знову змінилася: закриттів було на 169 більше, ніж нових реєстрацій.

Динаміка ювелірних компаній та ФОПів. Інфографіка: ОпендатаботДинаміка ювелірних компаній та ФОПів. Інфографіка: Опендатабот

Компанії у ювелірній сфері демонструють більшу стабільність. Їхня кількість зростала щороку навіть після початку повномасштабної війни. Торік в Україні стало на 54 ювелірні компанії більше, ніж припинило роботу.

Найбільше продавців і виробників прикрас зосереджено в Києві — 1365. Далі йдуть Запорізька область — 679 підприємств, Київська — 585, Харківська — 548 та Дніпропетровська — 484.

Водночас у 180 компаніях серед бенефіціарів зазначені громадяни інших країн. Найчастіше це громадяни Ізраїлю — 22 компанії, Туреччини — 20 та Росії — 19. Також серед власників є громадяни Грузії, США та Узбекистану. Одна компанія може мати кількох бенефіціарів із різних країн.

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Серед 19 чинних компаній, у яких є бенефіціари з Росії, лише одна показала виторг за останні два роки. Йдеться про Білоцерківський ювелірний завод, який отримав майже 11 тисяч гривень доходу у 2023 році.

Загалом серед компаній з іноземними бенефіціарами фінансову звітність за 2025 рік подали 32 бізнеси. Серед них 11 компаній із власниками — громадянами Ізраїлю, п’ять — США, чотири — Швейцарії та по два бізнеси, пов’язані з бенефіціарами з Туреччини та Китаю.

Нагадаємо, у січні-липні 2026 року суб’єкти господарювання Миколаївщини перерахували до бюджетів усіх рівнів 18,2 мільярда гривень. Це на 19,3% або на 2,9 мільярда гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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