 Миколаївщина забезпечила до зведеного бюджету понад ₴18 млрд податків

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Головна Новини Економіка 18:42, 05 серпня, 2026

Миколаївщина забезпечила до зведеного бюджету понад ₴18 млрд податків

Миколаївщина забезпечила до зведеного бюджету понад ₴18 млрд податків. Ілюстратине фото: МикВістіМиколаївщина забезпечила до зведеного бюджету понад ₴18 млрд податків. Ілюстратине фото: МикВісті

У січні – липні 2026 року суб’єкти господарювання Миколаївщини перерахували до бюджетів усіх рівнів 18,2 мільярда гривень. Це на 19,3% або на 2,9 мільярда гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби.

Від Миколаївщини до державного бюджету надійшло 10,5 мільярда гривень, що на 1,5 мільярда гривень більше (+16,8%), ніж торік. Найбільші надходження забезпечили:

  • податок на доходи фізичних осіб (5,6 мільярда гривень);

  • військовий збір (2,1 мільярда гривень);

  • податок на додану вартість (1,9 мільярда гривень);

  • податок на прибуток (499,4 мільйона гривень).

Місцеві бюджети Миколаївщини отримали майже 7,7 мільярда гривень, що на 1,4 млрд гривень більше, ніж за аналогічний період торік.Найбільше коштів надійшло від сплати податку на доходи фізичних осіб (5,3 мільярда гривень), єдиного податку (1,3 мільярда гривень) та плати за землю (681,2 мільйона гривень).

Нагадаємо, що у січні-липні 2026 року до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили 26,6 мільйона гривень за ліцензії на торгівлю алкоголем, сигаретами, рідинами для електронних сигарет та пальним.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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