До бюджетів Миколаївщини сплатили ₴26,6 млн від ліцензій на продаж алкоголю та тютюну
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- Кристина ЛеоноваКореспондентка
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У січні – липні 2026 року до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили 26,6 мільйона гривень за ліцензії на торгівлю алкоголем, сигаретами, рідинами для електронних сигарет та пальним.
Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Миколаївській області, це на 4,2 мільйона гривень або 18,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
В податковій зазначили, що за цей період підприємцям області видали 1590 ліцензії, серед яких:
1256 — на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах;
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294 — на право зберігання пального;
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30 — на право роздрібної торгівлі пальним;
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9 — на право оптової торгівлі пальним;
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1 — на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами (рідинами, що використовуються в електронних сигаретах).
Водночас за порушення податкового законодавства анулювали 1389 ліцензій.
Раніше повідомлялося, що за 6 місяців цього року місцеві бюджети Миколаївщини отримали 23,5 мільйона гривень від плати за ліцензії на виробництво та продаж алкоголю, тютюну і пального.
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