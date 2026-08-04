До бюджетів Миколаївщини сплатили ₴26,6 млн від ліцензій на продаж алкоголю та тютюну

Миколаївщина отримала ₴26,6 млн від ліцензій на продаж алкоголю, тютюну, пального. Ілюстративне фото: МикВісті

У січні – липні 2026 року до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили 26,6 мільйона гривень за ліцензії на торгівлю алкоголем, сигаретами, рідинами для електронних сигарет та пальним.

Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Миколаївській області, це на 4,2 мільйона гривень або 18,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

В податковій зазначили, що за цей період підприємцям області видали 1590 ліцензії, серед яких:

1256 — на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах;

294 — на право зберігання пального;

30 — на право роздрібної торгівлі пальним;

9 — на право оптової торгівлі пальним;

1 — на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами (рідинами, що використовуються в електронних сигаретах).

Водночас за порушення податкового законодавства анулювали 1389 ліцензій.

Раніше повідомлялося, що за 6 місяців цього року місцеві бюджети Миколаївщини отримали 23,5 мільйона гривень від плати за ліцензії на виробництво та продаж алкоголю, тютюну і пального.