 На Миколаївщині за пів року до суду скерували 50 справ про корупцію та 12 — за ухилення від мобілізації

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Головна Новини Правосуддя 14:41, 26 липня, 2026

На Миколаївщині за пів року до суду скерували 50 справ про корупцію та 12 — за ухилення від мобілізації

Фото: архів МикВістіФото: архів МикВісті

Упродовж першого півріччя 2026 року прокурори Миколаївщини скерували до суду 922 обвинувальні акти. Серед них — десятки справ про корупцію, злочини у бюджетній сфері, незаконний обіг наркотиків, а також ухилення від мобілізації та незаконне переправлення чоловіків через державний кордон.

Про це свідчить звіт про результати діяльності прокурорів Миколаївщини, пишуть «МикВісті».

Найбільше серед переданих до суду проваджень стосувалися корупційних правопорушень — 50, ще 39 справ передали до суду за фактами незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Крім того, прокурори скерували 36 обвинувальних актів щодо злочинів у бюджетній сфері та 24 — у сфері земельних правовідносин.

Окремо у звіті зазначено, що до суду передали 12 обвинувальних актів за фактами ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Ще три справи стосуються незаконного переправлення через державний кордон України осіб призовного віку.

Результати діяльності прокурорів Миколаївщини за І півріччя 2026 року. Скриншот з прокуратуриРезультати діяльності прокурорів Миколаївщини за І півріччя 2026 року. Скриншот з прокуратури

Також у прокуратурі повідомили, що серед найпоширеніших категорій кримінальних правопорушень, облікованих на Миколаївщині у першому півріччі 2026 року, залишаються злочини проти власності — 1 086. До цієї категорії належать, зокрема, крадіжки, грабежі, розбої, шахрайства та привласнення майна.

Другою за поширеністю категорією стали злочини проти життя та здоров'я людини — їх зафіксували 701. Ще 376 кримінальних правопорушень стосувалися незаконного обігу наркотичних засобів.

Крім того, упродовж пів року прокуратура облікувала 116 злочинів проти довкілля та 76 кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки.

Результати діяльності прокурорів Миколаївщини за І півріччя 2026 року. Скриншот з прокуратуриРезультати діяльності прокурорів Миколаївщини за І півріччя 2026 року. Скриншот з прокуратури

Найбільше кримінальних правопорушень зареєстрували у Миколаєві — 2 565 випадків. Серед районів області найбільша кількість припадає на Миколаївський район без урахування обласного центру — 2 372. У Вознесенському районі зафіксували 1 246 правопорушень, у Первомайському — 1 160, а у Баштанському — 922.

Результати діяльності прокурорів Миколаївщини за І півріччя 2026 року. Скриншот з прокуратуриРезультати діяльності прокурорів Миколаївщини за І півріччя 2026 року. Скриншот з прокуратури

Нагадаємо, що за перші 6 місяців 2026 року у Миколаєві зафіксували зниження рівня злочинності майже на 15%. Скоротилася кількість тяжких злочинів, умисних вбивств і кримінальних правопорушень проти власності.

Автор
Аліна Квітко
Аліна Квітко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, має досвід репортерської та випускової редакторської роботи, спеціалізується на політиці, реформах, фоторепортажах та інтерв’ю.
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Цей матеріал підготовлений у рамках проєкту REACH – Партнерства медіа заради підзвітності та довіри, що реалізується International Media Support (IMS) за підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Зміст відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією уряду Данії. Підтримка Данії зміцнює громадянське суспільство та незалежні медіа в Україні, зокрема в Миколаєві.

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