Прокуратура Миколаївщини відзвітувала про 4 викритих злочинних угруповань за пів року

На Миколаївщині викрили чотири організовані злочинні групи: збитки перевищили 114 мільйонів гривень. Фото: архів прокуратури

Упродовж першого півріччя 2026 року у Миколаївської області припинили діяльність чотирьох організованих злочинних груп, учасники яких завдали державі та громадянам збитків на понад 114 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, пишуть «МикВісті».

До складу викритих злочинних груп входили 13 осіб, які, за даними слідства, скоїли 29 кримінальних правопорушень. Загальна сума завданих збитків становить 114,6 мільйонів гривень. Крім того, на майно підозрюваних наклали арешт на суму понад 21,6 мільйона гривень.

Серед викритих злочинних груп дві займалися незаконним обігом наркотиків, одна — вимаганням, ще одна організувала схему ухилення від сплати податків і зборів.

Результати діяльності прокурорів Миколаївщини за І півріччя 2026 року. Скриншот з прокуратури

Окремо правоохоронці прозвітували про результати боротьби з економічними злочинами. За шість місяців до суду передали 11 обвинувальних актів, які стосуються зловживань у бюджетній сфері, незаконного обігу підакцизних товарів і збуту підробленої іноземної валюти.

У цих провадженнях встановлено збитки на 129,66 мільйона гривень На всю суму вже заявлено цивільні позови, а на майно фігурантів накладено арешт вартістю понад 35,2 мільйона гривень.

Результати діяльності прокурорів Миколаївщини за І півріччя 2026 року. Скриншот з прокуратури

Також прокуратура підбила підсумки роботи Територіального управління ДБР у Миколаєві за І півріччя. За цей період до суду скеровано 15 обвинувальних актів щодо 18 осіб (проти 10 актів щодо 10 осіб за аналогічний період торік).

Більшість проваджень — 11 справ, мають ознаки корупції (зокрема у бюджетній сфері та проти основ нацбезпеки). Ще по одній справі стосується земельної сфери та злочинів проти миру й міжнародного правопорядку.

До кримінальної відповідальності притягнуто:

11 поліцейських;

2 працівників Держпродспоживслужби;

1 працівника ДП «Ліси України»;

1 надзвичайника (ДСНС);

голову Доманівської ОТГ;

мера одного з міст області.

Суди вже ухвалили 12 обвинувальних рішень у цих провадженнях.

Нагадаємо, упродовж першого півріччя 2026 року прокурори Миколаївщини скерували до суду 922 обвинувальні акти. Серед них — десятки справ про корупцію, злочини у бюджетній сфері, незаконний обіг наркотиків, а також ухилення від мобілізації та незаконне переправлення чоловіків через державний кордон.

Крім того, у прокуратурі підбили підсумки, що за перші 6 місяців 2026 року у Миколаєві зафіксували зниження рівня злочинності майже на 15%. Скоротилася кількість тяжких злочинів, умисних вбивств і кримінальних правопорушень проти власності.