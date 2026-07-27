 На окупованій Херсонщині ЗСУ знищили обладнання для керування російськими дронами

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Головна Новини Суспільство 17:11, 27 липня, 2026

На окупованій Херсонщині ЗСУ знищили обладнання для керування російськими дронами

ЗСУ знищили ретранслятор для керування російськими дронами на окупованій Херсонщині. Ілюстративне фото: armyinform.com.uaЗСУ знищили ретранслятор для керування російськими дронами на окупованій Херсонщині. Ілюстративне фото: armyinform.com.ua

Вночі 27 липня Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російської армії, зокрема на тимчасово окупованій Херсонщині. Українські військові знищили наземний ретранслятор, який використовувався для керування ударними безпілотниками.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними Генштабу, в районі Залізного Порту уражено наземний ретранслятор для управління дронами типів «Герань» і «Гербера». Це обладнання дозволяло російським військам збільшувати дальність польоту та покращувати керування ударними безпілотниками.

Крім того, українські захисники завдали удару по автомобільному мосту через Генічеську протоку, який окупанти використовували для військової логістики на півдні.

Також під удари Сил оборони потрапили експортний термінал у Ростові-на-Дону, де виникла пожежа, ремонтний підрозділ російської армії у Кадіївці, склад паливно-мастильних матеріалів у Сімейкиному на Луганщині та склад матеріально-технічного забезпечення в Перевальному в тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, що Сили оборони України вночі 17 червня завдали ударів по низці військових і логістичних об'єктів російських військ, зокрема на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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