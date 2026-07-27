Комунальні підприємства Миколаєва мають €26,4 млн і $13,6 млн кредитних боргів

Будівля Миколаївської міської ради, фото: Владислав Казьмін

Комунальні підприємства Миколаєва станом на липень 2026 року мають непогашені кредити на понад 26,4 мільйона євро та 13,6 мільйона доларів.

Це позики водоканалу, електротрансу і облтеплоенерго для модернізації водопостачання, громадського транспорту та тепломереж, пишуть «МикВісті» з посиланням на зведені дані департаменту фінансів міської ради, які є у редакції.

Найбільший борг у євро на сьогодні має КП «Миколаївелектротранс» — 16,2 мільйона євро. Загалом підприємство отримало від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) кредит у 20 мільйонів євро на модернізацію транспортної інфраструктури, закупівлю тролейбусів, запасних частин і ремонтного обладнання. Із цієї суми вже погашено 3,7 мільйона євро.

Ще 10,2 мільйона євро винен «Миколаївводоканал» за кредитом Європейського інвестиційного банку, який був залучений через Міністерство фінансів України для реалізації проєкту розвитку систем водопостачання та водовідведення. Із загальної суми кредиту — 15,5 мільйона євро підприємство вже погасило 5,3 мільйона євро. Крім того, за цим кредитом водоканал уже понад десять років сплачує платежі з його обслуговування — з червня 2015 року.

Водночас інший кредит водоканалу — 10 мільйонів євро від ЄБРР на реалізацію проєкту екстреної підтримки водопостачання Миколаєва — поки що не вибраний. Станом на липень 2026 року підприємство не отримало коштів і не має за ним основного боргу, хоча вже сплачує витрати на обслуговування кредитної угоди. Погашення основної суми мають розпочати у квітні 2028 року.

Найбільші валютні зобов'язання у доларах має ОКП «Миколаївоблтеплоенерго». За двома кредитами, залученими через Міністерство фінансів України від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (Світового банку) на підвищення енергоефективності систем централізованого теплопостачання, підприємство заборгувало 13,6 мільйона доларів США.

За першим кредитом на 19,3 мільйона доларів залишок боргу становить 11,5 мільйона доларів, за другим — на 2,3 мільйона доларів — ще 2,1 мільйона доларів.

Усі зазначені кредити є довгостроковими: їхнє остаточне погашення заплановане на період з 2031 до 2039 року.

Нагадаємо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич попросив комунальні підприємства надати детальну інформацію щодо фінансових зобов‘язань по великих кредитах. Зокрема, це стосується водоканалу, облтеплоенерго, електротрансу та пастрансу.

Що з бюджетом Миколаєва?

Ще у травні на сесії міської ради повідомили, що до кінця 2026 року місту бракує майже 150 мільйонів гривень на харчування дітей у закладах освіти. З них понад 109 мільйонів гривень необхідно для дитячих садків, понад 33 мільйони гривень — на співфінансування харчування у школах, ще близько 7 мільйонів гривень — для спеціальної школи та закладів професійної освіти.

Тоді депутати міськради звернулися до Кабінету Міністрів і Верховної Ради з проханням передбачити для Миколаєва додаткове фінансування з державного бюджету.

Виконком Миколаївської міськради в червні перерозподілив 864,5 тисячі гривень на харчування у дитячих садках. Тоді у мерії зазначали, що цих коштів вистачить лише до кінця літа, після чого міськрада шукатиме додаткове фінансування. Для укладання угоди для харчуванні у дитсадках не вистачає поки 60 мільйонів.

Наприкінці червня Міністерство фінансів України відмовило Миколаєву у виділенні 150 мільйонів гривень на організацію харчування у закладах освіти. У відомстві пояснили, що ці видатки для дитячих садків і закладів професійної освіти мають фінансуватися з бюджету громади, а також звернули увагу на зростання доходів міського бюджету.

1 липня Уряд спрямував 187,5 мільйона гривень субвенції на харчування учнів шкіл Миколаївської області у вересні-листопаді 2026 року.

Раніше мер Олександр Сєнкевич заявляв, що бюджет Миколаєва на 2026 рік є «бюджетом існування» і не покриває всіх потреб громади. За його словами, місту бракує коштів на підвищення заробітної плати педагогам, яке ініціювала держава, оплату комунальних послуг, ремонт доріг та інші видатки.

Ще на початку року міський голова Олександр Сєнкевич повідомляв, що Міністерство фінансів аналізуватиме фінансовий стан Миколаєва, щоб оцінити потребу міста у додатковому фінансуванні. Водночас він наголошував, що остаточне рішення залежить не лише від розрахунків Мінфіну, а й від політичної волі парламенту.