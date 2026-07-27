 У Вознесенську через спеку обмежили подачу води

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Головна Новини Суспільство 16:18, 27 липня, 2026

У Вознесенську через спеку обмежили подачу води

Бювет у Миколаєві. Ілюстративне фото: МикВістіБювет у Миколаєві. Ілюстративне фото: МикВісті

У Вознесенську через спеку та різке зростання споживання води запровадили тимчасові обмеження водопостачання. Новий графік діє з 27 липня.

Про це повідомило КП «Водопостачання м. Вознесенська».

Воду тимчасово відключатимуть за таким графіком:

  • 12:00–17:00 — вдень;
  • 23:00–05:00 — для наповнення резервуарів із питною водою.

У комунальному підприємстві пояснили, що обмеження необхідні для збереження достатнього запасу питної води та стабільної роботи системи водопостачання.

Жителів закликали заздалегідь зробити запас води, раціонально її використовувати та не витрачати питну воду на полив городів, газонів і присадибних ділянок.

Раніше повідомлялось, у Вознесенську погодинні графіки водопостачання діятимуть до завершення проєктів із модернізації системи водопостачання.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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