У Вознесенську через спеку обмежили подачу води

Бювет у Миколаєві. Ілюстративне фото: МикВісті

У Вознесенську через спеку та різке зростання споживання води запровадили тимчасові обмеження водопостачання. Новий графік діє з 27 липня.

Про це повідомило КП «Водопостачання м. Вознесенська».

Воду тимчасово відключатимуть за таким графіком:

12:00–17:00 — вдень;

23:00–05:00 — для наповнення резервуарів із питною водою.

У комунальному підприємстві пояснили, що обмеження необхідні для збереження достатнього запасу питної води та стабільної роботи системи водопостачання.

Жителів закликали заздалегідь зробити запас води, раціонально її використовувати та не витрачати питну воду на полив городів, газонів і присадибних ділянок.

Раніше повідомлялось, у Вознесенську погодинні графіки водопостачання діятимуть до завершення проєктів із модернізації системи водопостачання.