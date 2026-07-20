 У Вознесенську почали бурити першу з дев’яти свердловин для вирішення проблем з водою

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Головна Новини Суспільство 17:29, 20 липня, 2026

У Вознесенську почали бурити першу з дев’яти свердловин для вирішення проблем з водою

У Вознесенську почали бурити першу з дев’яти свердловин для вирішення проблем з водою. Фото: Вознесенська міська радаУ Вознесенську почали бурити першу з дев’яти свердловин для вирішення проблем з водою. Фото: Вознесенська міська рада

У Вознесенську розпочали реалізацію проєкту з будівництва дев'яти нових експерементальних водозабірних свердловин, які мають покращити централізоване водопостачання громади. Першу свердловину почали бурити на території інфільтраційного водозабору КП «Водопостачання Вознесенська».

Про це повідомив міський голова Вознесенська Євгеній Величко.

За його словами, під час буріння кожної свердловини фахівці досліджуватимуть запаси підземних вод, їхню продуктивність та якість. Після завершення необхідних досліджень, отримання дозвільних документів і підтвердження відповідності санітарним та технічним вимогам свердловини підключатимуть до системи централізованого водопостачання.

Загалом у межах проєкту планують збудувати дев'ять нових свердловин. Чотири з них фінансує благодійна організація Nova Ukraine, ще п'ять — Представництво Дитячого фонду ООН (UNICEF) в Україні.

«Після завершення проєкту громада отримає дев’ять нових свердловин, що дозволить збільшити обсяги водозабору, зменшити навантаження на існуючі джерела та підвищити надійність і стабільність централізованого водопостачання»,— зазначив Євгеній Величко.

У Вознесенську почали бурити першу з дев’яти свердловин для вирішення проблем з водою. Фото: Вознесенська міська радаУ Вознесенську почали бурити першу з дев’яти свердловин для вирішення проблем з водою. Фото: Вознесенська міська рада
У Вознесенську почали бурити першу з дев’яти свердловин для вирішення проблем з водою. Фото: Вознесенська міська радаУ Вознесенську почали бурити першу з дев’яти свердловин для вирішення проблем з водою. Фото: Вознесенська міська рада

Нагадаємо, наприкінці червня Євгеній Величко повідомляв, що через критичний стан частини свердловин у громаді виник дефіцит води. Із 13 свердловин працювали лише дев'ять, а чотири вийшли з ладу через замулення та зношеність.

Він розповів, що Вознесенськ отримує питну воду виключно зі свердловин. Через тривалі посушливі періоди та зміни клімату їхній дебіт зменшився, тоді як споживання традиційно зростає влітку. За інформацією міської ради, окремі джерела давали лише до 10 кубометрів води на годину замість проєктних 35–40 кубометрів, а загальний добовий видобуток становив близько 6,2 тисячі кубометрів при літній потребі громади у 8 тисяч кубометрів.

Зазначимо, що у Вознесенську з 1 червня виросли тарифи на вивезення сміття та на централізоване водовідведення. Також виконком встановив тариф на утилізацію побутових відходів на міському звалищі.

Раніше керівництво ТОВ «Біологічні очисні споруди» Вознесенська звернулося до мера та депутатського корпусу, щоб для їхньої реконструкції виділили гроші. Директор підприємства заявив що очисні споруди Вознесенська працюють близько 50 років та на сьогодні перебувають в аварійному стані.

Автор
Альона Коханчук
Альона Коханчук
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, спеціалізується на публічних закупівлях, місцевій політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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