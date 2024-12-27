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У миколаївську 123-ю бригаду тероборони призначили нового командира

Олег Макуха обійняв нову посаду. Фото: Facebook / Олег МакухаОлег Макуха обійняв нову посаду. Фото: Facebook / Олег Макуха

Полковника Олега Макуху призначено командиром миколаївської 123-ї бригади територіальної оборони.

Про це свідчить допис на сторінці бригади в Facebook.

На фото, які публікують в пресслужбі бригади, командир 123-ї ТРО Юрій Чапленко передав бойовий прапор бригади Олегу Макусі.

Хоч у бригаді і не пишуть про прямо призначення військового, там зазначають про важливість поваги та підтримка як серед командирів, так і до їх підлеглих. 

— Повага, довіра військових до своїх командирів (начальників) та їх підтримка, зокрема й посадовців найвищого рівня військово-політичного керівництва країни формується тоді, коли вони розуміють ті завдання і процеси учасниками, яких вони є, коли відчувають повагу до себе і мають можливість висловлювати свою думку, незалежно від того сприйметься вона чи ні. Люди чітко відчувають, коли до них відносяться як до рівних, і коли їх зневажають. Ще гірше — коли їх бояться. Ніякими погрозами і стягненнями поваги до себе не доб'єшся, — пишуть в бригаді.

Олег Макуха обійняв нову посаду. Фото: Facebook / Олег МакухаОлег Макуха обійняв нову посаду. Фото: Facebook / Олег Макуха

Крім того, на своїй сторінці Олег Макуха 18 грудня повідомив про призначення на нову посаду.

«Наказом Командувача мене призначено на іншу, ще більш відповідальну посаду. Я вдячний долі за те, що мав за честь з Вами стояти  в одному строю. Вже багато було зроблено, але ще більше роботи попереду», — написав він.

За даними з відкритих джерел, Олег Макуха нагороджений орденами Богдана Хмельницького першого та третього ступеня. З 2014 року бере участь у бойових діях. Раніше обіймав посади начальника штабу 4-ї ОТБр та командира 41-ї ОМБр.

Нагадаємо, що на початку жовтні 2024 року стало відомо про смерть командира 186-го батальйону 123-ї бригади ТРО Ігоря Гриба. 

Попередньою причиною смерті Гриба начебто визначили самогубство на командно-спостережному пункті, про що йшлось у внутрішньому зведенні по фронту, яке «Суспільне» мало у своєму розпорядженні.

Водночас на адресу бригади масово почали надходити звинувачення у здачі міста Вугледар в Донецькій області, який тривалий час боронили бійці 72 ОМБр. Натомість сотні військових бригади вийшли на мітинг у Вознесенську. Військові заявили про недостатню підготовку та нестачу озброєння для участі в бойових діях на Донецькому напрямку, відмовились виконувати бойову задачу та самовільно залишили військову частину на Донбасі.

Як відомо, 123-я бригада ТрО відзначилася в операціях зі звільнення Миколаївської та Херсонської областей і продовжує виконувати важливі завдання з оборони узбережжя Дніпра та прилеглих територій. 

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