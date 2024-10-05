У миколаївській 123-й бригаді розслідують смерть комбата Ігоря Гриба

Прощання з підполковником Ігорем Грибом. Фото: Гард City

У миколаївській 123-й бригаді територіальної оборони проводять службове розслідування з приводу загибелі командира 186-го окремого батальйону Ігоря Гриба.

Офіційну заяву опубліковано на сторінці бригади у Facebook.

Нагадаємо, 4 жовтня на центральні площі міста Первомайська попрощались з командиром 186-го батальйону 123-ї бригади ТРО Ігорем Грибом. За інформацією видання Гард City підполковник Ігор Гриб загинув 2 жовтня під Вугледаром.

— Із сумом повідомляємо про загибель нашого побратима, командира 186-го окремого батальйону Ігоря Гриба. Він був справжнім захисником і вірним своїй країні командиром, який завжди ставив на перший план людей і ніколи не залишав своїх підлеглих у скрутних ситуаціях. Вічна пам’ять герою, – йдеться в заяві.

Прощання з підполковником Ігорем Грибом. Фото: Гард City Прощання з підполковником Ігорем Грибом. Фото: Гард City

Обставини загибелі Ігоря Гриба наразі з’ясовуються, триває службове розслідування.

— Це був відданий військовій справі та своїй країні військовослужбовець, командир, який піклувався про особовий склад та не стояв осторонь проблем свого військового колективу. Світла пам'ять воїну-захиснику, співчуття рідним та близьким військовослужбовця. Обставини загибелі Ігоря Гриба наразі з’ясовуються, проводиться службове розслідування, – заявили в бригаді.

Командування закликає дати час для з’ясування всіх обставин, що склалися у військовому колективі, з метою подальшого ефективного виконання бойових завдань. Обіцяють надалі інформувати про розвиток подій.

— Тож маємо всі зрозуміти і дати час керівництву бригади та командуванню, розібратися в тих обставинах, що склалися у військовому колективі та вирішити всі проблемні питання для подальшого виконання особовим складом бойових завдань. Будемо надалі інформувати, – підкреслили в бригаді.

123-я бригада ТрО відзначилася в операціях зі звільнення Миколаївської та Херсонської областей і продовжує виконувати важливі завдання з оборони узбережжя Дніпра та прилеглих територій.

— Про бойовий шлях нашої бригади та про її військовослужбовців, котрі з перших днів війни стали на захист своєї країни, відомо чимало. Особовий склад бригади брав безпосередню участь у визволенні Миколаївщини та Херсонщини, а з листопада 2022 року виконував бойові завдання із захисту узбережжя річки Дніпро і островів Херсонської області, – додали в бригаді.

Ігор Гриб у 2014 році пішов служити за контрактом.Захисник брав участь у запеклих боях на напрямках Савур-Могили, Іловайська. З 2015 року як командир роти – у захисті Мар'їнки та Красногорівки. За це отримав чисельні державні відзнаки та нагороди. У 2021 році очолив Первомайський батальйон ТРО. Навесні 2022 року отримав звання підполковника. Як командир батальйону очолював захист України на території Миколаївської, Херсонської та Донецької областей.