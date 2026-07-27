 Біля Південноукраїнської АЕС зафіксували 11 дронів: МАГАТЕ попереджає про ризики

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Головна Новини Оборона 17:37, 27 липня, 2026

Біля Південноукраїнської АЕС зафіксували 11 дронів: МАГАТЕ попереджає про ризики

Південноукраїнська АЕС. Ілюстративне фото підприємства.Південноукраїнська АЕС. Ілюстративне фото підприємства.

Поблизу Південноукраїнської атомної електростанції зафіксували нову військову активність. У зоні спостереження АЕС виявили 11 безпілотників, деякі з них наближалися до станції на відстань до 3,5 кілометра.

Про це йдеться у звіті генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі щодо ситуації в Україні.

За інформацією агентства, про дрони адміністрація Південноукраїнської АЕС повідомила експертів МАГАТЕ, які постійно перебувають на станції. У цей час вони чули звуки безпілотників і стрілянину.

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У МАГАТЕ наголосили, що військова активність поблизу атомних об'єктів становить серйозну загрозу для ядерної безпеки. Агентство закликало до максимальної військової стриманості поблизу АЕС та енергетичної інфраструктури, необхідної для їхньої безпечної роботи.

У звіті також зазначили, що завершили ремонт ключової лінії електропередачі, яка має забезпечувати окуповану Запорізьку АЕС зовнішнім живленням. Водночас лінію поки не можуть використовувати через значні пошкодження підстанції, розташованої більш ніж за 100 кілометрів від станції.

За словами Гроссі, повторні атаки на енергетичну інфраструктуру, від якої залежать атомні електростанції, продовжують створювати серйозні ризики для ядерної та радіаційної безпеки.

Нагадаємо, що у травні поблизу українських атомних електростанцій зафіксували понад 160 російських безпілотників. Йдеться про території поблизу Південноукраїнської, Рівненської та Чорнобильської АЕС.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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