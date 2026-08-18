 Навчання, перекваліфікація та кар’єрна підтримка: у Вознесенську затвердили програму освіти дорослих

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Головна Новини Суспільство 7:13, 18 серпня, 2026

Навчання, перекваліфікація та кар’єрна підтримка: у Вознесенську затвердили програму освіти дорослих

У Вознесенській громаді затвердили програму освіти дорослих. Фото з архіву МикВістіУ Вознесенській громаді затвердили програму освіти дорослих. Фото з архіву МикВісті

У Вознесенську затвердили Програму розвитку освіти дорослих на 2026–2028 роки. Вона має об’єднати навчання, перекваліфікацію та кар’єрну підтримку мешканців громади в єдину систему.

Про це йшла мова на засіданні сесії Вознесенської міської ради 14 серпня, пишуть «МикВісті».

Керуюча справами виконавчого комітету Вознесенської міської ради Яна Синявська зазначила, що йдеться про перехід від окремих курсів і навчань до системної освіти дорослих, яка дасть можливість людям навчатися та здобувати нові навички протягом життя.

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У межах програми планують об’єднати роботу центру освіти дорослих, Молодіжного кар’єрного центру та Ветеранського простору, а також напрям підтримки підприємництва та цифровізації освітніх послуг.

Програма передбачає професійну перепідготовку та підвищення кваліфікації мешканців, профорієнтацію і кар’єрне консультування, розвиток неформальної освіти та підтримку самозайнятості й підприємництва.

Окрему увагу планують приділити людям, які потребують професійної адаптації, зокрема внутрішньо переміщеним особам, ветеранам війни, людям з інвалідністю, молоді та тим, хто втратив роботу.

У міськраді очікують, що програма допоможе підвищити рівень працевлаштування та самозайнятості, а також частково вирішити проблему нестачі працівників на місцевих підприємствах.

Ще одним напрямом стане співпраця з громадськими, благодійними та міжнародними організаціями. У громаді планують залучати грантові кошти для реалізації освітніх проєктів.

— З елементів тепер збираємо єдину систему, всі те, що стосується освіти дорослих. Центр освіти дорослих, молодіжний кар'єрний центр, підтримку ветеранів, ветеранський ХАБ, цифровізація. Будемо займатися освітніми послугами. Будуть програмами для різних категорій населення, які проживають на території Вознесенської громади, — сказала Яна Синявська.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року в Миколаєві провели цикл тренінгів Міжнародної організації праці «Розпочни і вдосконалюй свій бізнес» — учасники навчалися започатковувати власну справу за підтримки програми, орієнтованої на розвиток малого підприємництва серед місцевих жителів.

Раніше, у вересні 2024 року, повідомлялося про результати перекваліфікації дорослих на базі Вищого професійного училища №21 у Миколаєві: 70% слухачів курсів на той момент вже знайшли нову роботу після здобуття нової професії за короткий термін навчання.

Перед тим, у квітні 2024 року, на Миколаївщині за фінансової підтримки уряду Данії та Програми розвитку ООН (UNDP) в Україні стартували курси для жінок, які прагнули здобути професію тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва.

Автор
Альона Коханчук
Альона Коханчук
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, спеціалізується на публічних закупівлях, місцевій політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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