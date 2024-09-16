На базі Вищого професійного училища №21 в Миколаєві триває перекваліфікація дорослих, які можуть здобути нову професію за короткий термін навчання. 70% слухачів курсів вже працевлаштовані.

Про це повідомили під час зустрічі керівництва закладу з делегацією Програми розвитку ООН в Україні, 11 вересня, пишуть «МикВісті».

Навчання проходить за фінансової підтримки Уряду Данії в межах проєкту «Миколаїв відновлений». Один із курсів, організованих на базі училища, — це програма «Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж», яку успішно завершили 15 учасників. Для проведення навчання партнери переобладнали електротехнічну майстерню.

— На базі училища навчання пройшли 60 осіб за фахом електромонтажників. Ці курси привабливі завдяки короткому терміну — навчання триває лише два тижні. Роботодавці починають підбирати кандидатів ще до завершення курсу, тому обидві сторони задоволені. Усі матеріали, форма та харчування були оплачені благодійниками. Більшість учасників вже працюють, сплачують податки, і таким чином поповнюють місцевий ринок праці, — розповіла директорка департаменту освіти Миколаївської ОВА Алла Веліховська.

ПРООН підтримує професійне навчання за більш ніж 20 спеціальностями, серед яких тесляр, сантехнік, електромонтажник, зварювальник, слюсар, токар, тракторист, штукатур та молодша медична сестра. Перелік професій формується на основі аналізу місцевого ринку праці, зазначив постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє.

— Війна суттєво змінила ринок праці. Багато людей були змушені переселитися або долучилися до війська, що спричинило дефіцит кваліфікованих працівників. Ми допомагаємо роботодавцям знайти фахівців, а людям — здобути нові професії. Пишаємось тим, що 70% випускників наших курсів вже знайшли роботу, — додав Яко Сільє.

Особливої уваги заслуговує курс для жінок-трактористок у деокупованій Снігурівці, розповіла Алла Веліховська. Студентки вже завершили теоретичну частину програми.

— Цей курс дозволяє отримати права на керування відповідною технікою. Всі учасниці курсу вже працевлаштовані, оскільки навчання проходить на базі підприємства, де вони згодом будуть працювати. Місцевість, де вони навчаються, не є повністю безпечною, тому для нас важливо забезпечити їхню безпеку, — підкреслила Веліховська.

Під час зустрічі зі студентами та керівництвом училища міжнародна делегація наголосила, що програма навчання буде розширюватися відповідно до потреб регіону.

Фоторепортаж

Навчання на базі вищого професійного училища №21, фото: «МикВісті»

Навчання на базі вищого професійного училища №21, фото: «МикВісті»

Навчання на базі вищого професійного училища №21, фото: «МикВісті»

Навчання на базі вищого професійного училища №21, фото: «МикВісті»

Навчання на базі вищого професійного училища №21, фото: «МикВісті»

Навчання на базі вищого професійного училища №21, фото: «МикВісті»

Навчання на базі вищого професійного училища №21, фото: «МикВісті»

Навчання на базі вищого професійного училища №21, фото: «МикВісті»

Навчання на базі вищого професійного училища №21, фото: «МикВісті»

Навчання на базі вищого професійного училища №21, фото: «МикВісті»

Навчання на базі вищого професійного училища №21, фото: «МикВісті»

Навчання на базі вищого професійного училища №21, фото: «МикВісті»

Навчання на базі вищого професійного училища №21, фото: «МикВісті»