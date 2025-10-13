«Розпочни і вдосконалюй свій бізнес»: у Миколаєві провели навчання для підприємців-початківців

У Миколаєві відбувся цикл тренінгів Міжнародної організації праці «Розпочни і вдосконалюй свій бізнес». Програма спрямована на підтримку розвитку малого підприємництва та допомогу місцевим жителям у започаткуванні власної справи.

За місяць навчання вже пройшли кілька десятків учасників із Баштанського та Миколаївського районів, пишуть «МикВісті».

Учасниця тренінгу Ксенія розповіла, що вже понад 13 років працює хореографом із дітьми з порушенням слуху та дорослими жінками. На тренінг вона прийшла з ідеєю створення великої студії, але після навчання змінила підхід.

— Я хореограф, працюю з дітками з порушенням слуху і також із панночками 50+. Влітку побачила в соцмережах анкету і просто її заповнила — мене завжди цікавить навчання. Я прийшла сюди з більш масштабним проєктом — створити студію руху, але, пройшовши навчання і проаналізувавши всі ризики та можливості, зрозуміла, що в моєму випадку краще не відкривати одне велике місце, а зробити чотири невеликі. Так буде зручніше для моєї цільової аудиторії — жінок 50+, яким легше мати студію у своєму районі або за містом. Тепер планую саме такий формат, — каже Ксенія.

Учасниця тренінгу «Розпочни і вдосконалюй свій бізнес» Ксенія. Фото: МикВісті

Діна переїхала до Миколаєва з Херсона. Наразі вона шукає себе у новій сфері та мріє відкрити магазин морепродуктів, який був у рідному місті.

— Я шукаю себе у сфері бізнесу, щоб мати стабільний заробіток. Хочу знайти тут те, що було в Херсоні. Я дуже люблю рибу та морепродукти в будь-якому вигляді. У нас в місті був магазин, який мені дуже подобався, ми там завжди все купували, і там працював мій чоловік. У Миколаєві хочу відкрити схожий — бо, об’їздивши все місто, я не знайшла такого вибору: готові страви, різні салати, мариновані морепродукти. Хочеться, щоб і миколаївці могли купити щось смачне й незвичне, — поділилася Діна.

Учасниця тренінгу «Розпочни і вдосконалюй свій бізнес» Діна. Фото: МикВісті

Ще один учасник тренінгу Павло представив проєкт 3D-ательє. Зараз він допомагає Збройним силам України, а також розвиває напрям комерційного 3D-друку.

— Я прийшов із проєктом 3D-ательє — це робота з 3D-принтерами, скануванням та іншими технологіями. Паралельно займаюся ягідником, де теж використовую сучасні рішення. У мене навіть був робот-фермер, аквапоніка, гідропоніка та інше. У 2017 році возив свого робота-фермера на виставку, і тоді мені знадобилися 3D-принтери. З цього все й почалося. Потім настала повномасштабна війна — я зібрав обладнання та допомагаю ЗСУ. Також займався комерційним напрямом: виготовляв декоративні вироби, співпрацював з дизайнерами, надавав принтери для макетів, ремонту деталей. Сфера застосування дуже широка — можна продавати як готові вироби, так і виготовляти деталі на замовлення, — розповів Павло.

Учасник тренінгу «Розпочни і вдосконалюй свій бізнес» Павло. Фото: МикВісті

Після завершення тренінгу учасники матимуть два тижні, щоб підготувати грантові заявки разом із бізнес-планами. Далі відбудеться оцінювання експертами, виїзди до учасників і фінальний відбір. 40 найкращих бізнес-ідей отримають гранти — майже по три тисячі доларів кожна.

Навчальна програма Міжнародної організації праці і грант для започаткування власного бізнесу — це один з напрямів покращення ситуації на ринку праці Миколаївщині.

Проєктом передбачено також створення короткострокових курсів перекваліфікації, гранти для роботодавців для облаштування спеціальних робочих місць для ветеранів, інформування про можливості підтвердження неформальної освіти та модернізація закладів професійної освіти.

Міжнародна організація праці виділить по 30 тисяч доларів на оновлення навчального обладнання в Надбузькому професійному аграрному ліцеї та Миколаївському професійному промисловому ліцеї. За проєктом там відбудуться короткострокові курси слюсарів автотранспорту та кухарів для людей 45+, вразливих категорій та ветеранів.

