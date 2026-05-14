 За два дні біля українських АЕС пролетіли понад 160 дронів РФ, — МАГАТЕ

Останніми днями збільшилась кількість російських дронів біля Південноукраїнської АЕС, — МАГАТЕ

Південноукраїнська АЕС. Ілюстративне фото підприємства.

13–14 травня поблизу українських атомних електростанцій зафіксували понад 160 російських безпілотників. Йдеться про території поблизу Південноукраїнської, Рівненської та Чорнобильської АЕС.

Про це повідомили в МАГАТЕ.

За даними агентства, прямого впливу на ядерну безпеку станцій наразі не зафіксували. Команди МАГАТЕ, які працюють безпосередньо на об’єктах, не повідомляли про пошкодження критичної інфраструктури чи збої в роботі енергоблоків. При цьому ситуацію там назвали вкрай тривожною через масштаби військової активності поблизу ядерних об'єктів.

«Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловлює глибоку стурбованість з приводу подібної військової діяльності поблизу АЕС і знову наголошує на необхідності повного дотримання 7 найважливіших принципів забезпечення ядерної безпеки під час конфлікту. Генеральний директор Гроссі також знову закликає до максимальної стриманості, щоб уникнути ризику ядерної аварії», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у листопаді 2025 року Південноукраїнська атомна електростанція втратила зв’язок з однією зі своїх високовольтних ліній електропередачі після обстрілів російськими силами Миколаївської області. Протягом ночі за кілометр від об’єкта виявили 11 російських дронів.

