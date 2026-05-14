Депутати міськради третину сесії обговорювали безрезультатне засідання: вирішили, що винна «Санація»

Сесія Миколаївської міської ради. Архівне фото «МикВісті»

Депутати Миколаївської міської ради третину сесії обговорювали безрезультативне засідання, у підсумку звинувативши у цьому колег з депутатської групи «Санація».

Про це йшлося під час засідання сесії міської ради сьогодні, 14 травня, пишуть «МикВісті».

Загалом сесія тривала майже 1 годину 30 хвилин, з яких близько 20 хвилин депутати обговорювали безрезультативність засідання.

Під час розгляду земельних питань, кілька проєктів рішень не набрали достатньої для ухвалення кількості голосів. Після чого депутат міської ради від «Пропозиції» Євген Павлович сказав, що на його думку розгляд цих питань зривають депутати групи «Санація», які від’єдналися від онлайн-засідання сесії.

— Я, можливо, помиляюсь, але у нас така дивна картина. Депутатська група «Санація» кожного разу зриває в нас засідання. Я не готовий сказати за склад усіх депутатів. Але я бачив, що були присутні Сергій Кантор, Андрій Єрмолаєв, Тетяна Домбровська. Може хтось ще, але, вибачте, не звертав уваги. Але я бачу, що люди просто одночасно вийшли. Це не перший раз така «стабільна робота», — сказав Євген Павлович.

Після чого слово узяв мер Олександр Сєнкевич, який зазначив, що представники цієї депутатської групи раніше наполягали на проведенні сесій міської ради в офлайн-форматі.

— Я хочу нагадати, що це була саме та група, яка вимагала того, щоб ми усі зібрались в одному місці. Дехто зі згаданих вами осіб був там, може, один-два рази, а інші взагалі жодного разу не були, — сказав Олександр Сєнкевич. — Виборці і країна має знати своїх героїв, звертати увагу і давати політичну оцінку такому ігноруванню інтересів містян. І фактично ми зараз знаходимось у заручниках, — додав Євген Павлович.

Скриншот засідання сесії 14 травня

Мер також закликав представників «Санації» скласти мандат, у разі, якщо вони «не хочуть брати участь у життєдіяльності міста».

— Я з вами погоджуюсь. Більш того, можу сказати, що усі представники, крім забороненої партії Шарія та партії «Наш край», які увійшли до цієї групи, якщо не хочуть брати участь у життєдіяльності міста, можуть скласти свої повноваження і зайдуть інші депутати. Бо хочу нагадати, що ці депутати були обрані за списками, що означає, що голосували за партію, а не за окремих депутатів, — зазначив Олександр Сєнкевич.

У підсумку міський голова оголосив перерву у засіданні сесії міської ради.

Група «Санація»

Як відомо, 30 вересня 2025 року депутати Миколаївської міської ради об’єдналися в нову групу «Санація», яку очолив колишній директор антикорупційного департаменту мерії Андрій Єрмолаєв.

До складу групи увійшли 9 депутатів:

Сергій Кантор (обраний від «Наш край»),

Андрій Єрмолаєв («Пропозиція»);

Світлана Бабаріка («Європейська Солідарність»),

Олександр Розумний («Слуга народу»),

Юрій Степанець («Слуга народу»),

Тетяна Домбровська («Слуга народу»),

Олександр Ковтун (обраний від «Партія Шарія»),

Лариса Дробот (обраний від «Партія Шарія»),

Андрій Кучеренко (обраний від «Партія Шарія»).

За словами Андрія Єрмолаєва, метою об’єднання є «оздоровлення процесів у міській раді Миколаєва».

Після цього голова Миколаївської ОВА та депутат міської ради від «Слуги народу» Віталій Кім заявив, що не знав про створення «Санації» була у якості повноцінної політичної групи. Його попереджали, що це треба, аби взбадьорити міськраду.

Нещодавно депутати групи «Санація» звернулися до міського голови Олександра Сєнкевича із проханням терміново зустрітись з працівниками водоканалу та публічно роз’яснити ситуацію навколо звільнення технічного директора підприємства Василя Тельпіса.