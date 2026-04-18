Депутати «Санації» просять Сєнкевича зустрітись з колективом водоканалу та розібратись із звільненням Тельпіса

Будівля Миколаївської міської ради. Ілюстративне фото: МикВісті

Депутати групи «Санація» звернулися до міського голови Олександра Сєнкевича із проханням терміново зустрітись з працівниками водоканалу та публічно роз’яснити ситуацію навколо звільнення технічного директора підприємства Василя Тельпіса.

Відповідне звернення оприлюднив керівник групи Андрій Єрмолаєв, пишуть «МикВісті». За його словами, ситуація на підприємстві потребує негайного обговорення.

—Ми на боці трудового колективу МКП «Миколаївводоканал» і вважаємо, що ситуація на підприємстві потребує негайного обговорення, — зазначив депутат.

У зверненні наголошується, що конфлікт може вплинути на стабільність роботи міської водної інфраструктури. Депутати пропонують створити робочу групу та організувати відкриту зустріч мера з працівниками підприємства для зниження напруги й відновлення довіри в колективі.

Депутати також вимагають провести службову перевірку у справі звільнення Василя Тельпіса. Вони зазначають, що звучать різні версії про те, хто саме ухвалив рішення про його звільнення, тому просять владу офіційно пояснити причини та законні підстави такого рішення.

«За результатами розгляду обставин звільнення, з урахуванням професійного досвіду Василя Тельпіса та потреб забезпечення безперебійного функціонування систем водопостачання і водовідведення міста, прийняти управлінське рішення щодо його повернення до структури підприємства або залучення до відповідних напрямків діяльності», — йдеться у повідомленні.

Звернення депутатів групи «Санація» до міського голови Олександра Сєнкевича

Нагадаємо, тема звільнення технічного директора Василя Тельпіса прозвучала під час зустрічі працівників водоканалу з новим генеральним директором Геннадієм Ізюмовим 15 квітня. Аудіозапис цієї розмови є в розпорядженні редакції «МикВісті».

Раніше «МикВісті» писали, що Василь Тельпіс подав заяву на звільнення 3 квітня та пропрацював на підприємстві понад 40 років.

Як відомо, що Наглядова рада КП «Миколаївводоканал» — це колегіальний орган, який здійснює стратегічний контроль за діяльністю підприємства, затверджує ключові управлінські рішення, фінансові плани та оцінює роботу керівництва. Вона не втручається в операційну діяльність, впливає на призначення та оцінку директора, однак не буде звільняти чи наймати працівників на інших рівнях.

Водоканал отримав нового керівника: що відомо про Ізюмова

Наприкінці січня 2026 року у Миколаєві призначили нового генерального директора КП «Миколаївводоканал». Ним став Геннадій Ізюмов — колишній керівник та головний інженер проєктів будівництва об’єктів водопостачання КП «Маріупольводоканал».

Його призначення відбулося після конкурсу, у якому брали участь 19 кандидатів. До цього підприємство очолював Борис Дуденко, який керував водоканалом з 2016 року та помер 15 жовтня 2025 року після тривалої хвороби.

Під час конкурсного відбору Геннадій Ізюмов презентував план роботи на перші 100 днів, який передбачав діагностику стану підприємства, стабілізацію операційних процесів, посилення управлінської дисципліни, налагодження взаємодії з наглядовою радою та міською владою, а також підготовку середньострокової стратегії розвитку.

Також в лютому для підприємства «Миколаївводоканал» затвердили перелік показників ефективності діяльності, за якими надалі оцінюватимуть роботу підприємства.