Наглядова рада водоканалу спростувала заяву гендиректора про те, хто звільнив Тельпіса

Члени Наглядової ради «Миколаївводоканалу». Фото: міськрада

У наглядовій раді МКП «Миколаївводоканал» заявили, що не ухвалювали рішення про звільнення технічного директора підприємства Василя Тельпіса, як про це раніше повідомив новий гендиректор Геннадій Ізюмов.

Про це у Facebook написала голов наглядової ради Ганна Монтавон, на тлі скандалу, який виник після зустрічі колективу з новим гендиректором Геннадієм Ізюмовим.

Вона зазначила, що останнім часом у публічному просторі з’являється багато заяв і оцінок щодо роботи водоканалу та Наглядової ради, частина з яких, за її словами, є емоційною або викривленою.

— Ми розуміємо, що робота першої Наглядової ради на комунальному підприємстві в місті може бути незвичною та незрозумілою. Це нормально. Наша позиція проста — ми відкриті до громади Миколаєва і до співробітників підприємства. Ми готові говорити про проблеми і відповідати на питання, — написала вона.

Ганна Монтавон також повідомила, що наглядова рада планує розпочати серію публічних роз’яснень щодо питань, які викликають найбільше обговорення серед громади та працівників підприємства.

— Я особисто переконана, що довіра створюється в діалозі, який базується на фактах, прозорості і послідовності дій. Володіння правильною інформацією — це єдина можливість сформувати власну виважену думку і захистити себе від маніпуляцій, — зазначила вона.

Зокрема, Рада оприлюднила перелік посад, які вона має право призначати або звільняти. До цього списку входять лише:

генеральний директор;

антикорупційний уповноважений;

керівник внутрішнього аудиту;

ризик-менеджер, комплаєнс-офіцер та корпоративний секретар.

Посада технічного директора, яку обіймав Василь Тельпіс, не входить до компетенції Наглядової ради.

Роз'яснення щодо ключових питань, які вирішує Наглядова Рада. Фото: Facebook

Нагадаємо, тема звільнення технічного директора Василя Тельпіса прозвучала під час зустрічі працівників водоканалу з новим генеральним директором Геннадієм Ізюмовим 15 квітня. Аудіозапис цієї розмови є в розпорядженні редакції «МикВісті».

Під час зустрічі працівники заявили, що звільнення Тельпіса стало для них несподіванкою, оскільки він працював на водоканалі з 1980-х років та після смерті Бориса Дуденка виконував обов’язки керівника.

— Кожен приходив і хотів зробити краще. Але для нас це був шок, коли після вашого приходу звільнили Тельпіса — людину, яка фактично будувала цей водоканал десятиліттями, — зазначив один із працівників.

У відповідь Геннадій Ізюмов запевнив, що рішення про звільнення не ухвалював.

— Я його не звільняв. Його звільнила Наглядова рада. Я підпорядковуюся Наглядовій раді, — сказав він.

Однак працівники звинуватили керівника у брехні, зазначивши, що він особисто змусив пана Тельпіса написати заяву під загрозою скорочення посади.

— Ви сказали: «Ви звільняєтесь». А якщо ні — посаду скоротять. Це ваші слова. Не треба зараз розповідати інше. Навіщо ви брешете? — заявила одна з працівниць.

Раніше «МикВісті» писали, що Василь Тельпіс подав заяву на звільнення 3 квітня та пропрацював на підприємстві понад 40 років.

Як відомо, що Наглядова рада КП «Миколаївводоканал» — це колегіальний орган, який здійснює стратегічний контроль за діяльністю підприємства, затверджує ключові управлінські рішення, фінансові плани та оцінює роботу керівництва. Вона не втручається в операційну діяльність, впливає на призначення та оцінку директора, однак не буде звільняти чи наймати працівників на інших рівнях.

Водоканал отримав нового керівника: що відомо про Ізюмова

Наприкінці січня 2026 року у Миколаєві призначили нового генерального директора КП «Миколаївводоканал». Ним став Геннадій Ізюмов — колишній керівник та головний інженер проєктів будівництва об’єктів водопостачання КП «Маріупольводоканал».

Його призначення відбулося після конкурсу, у якому брали участь 19 кандидатів. До цього підприємство очолював Борис Дуденко, який керував водоканалом з 2016 року та помер 15 жовтня 2025 року після тривалої хвороби.

Під час конкурсного відбору Геннадій Ізюмов презентував план роботи на перші 100 днів, який передбачав діагностику стану підприємства, стабілізацію операційних процесів, посилення управлінської дисципліни, налагодження взаємодії з наглядовою радою та міською владою, а також підготовку середньострокової стратегії розвитку.

Також в лютому для підприємства «Миколаївводоканал» затвердили перелік показників ефективності діяльності, за якими надалі оцінюватимуть роботу підприємства.