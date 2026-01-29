КП «Миколаївводоканал» очолив колишній інженер маріупольського підприємства

Геннадій Ізюмов очолив «Миколаївводоканал». Фото: «Миколаївводоканал»

У Миколаєві призначили нового генерального директора комунального підприємства «Миколаївводоканал». Ним став Геннадій Ізюмов — колишній очільник та головний інженер проєктів будівництва об’єктів водопостачання КП «Маріупольводоканал».

Про це повідомили у пресслужбі миколаївського підприємства.

Під час конкурсного відбору Геннадій Ізюмов представив свій план дій на перші 100 днів роботи, зокрема:

первинну діагностику фінансового, технічного та організаційного стану підприємства;

стабілізацію ключових операційних процесів;

посилення управлінської дисципліни та внутрішніх процедур;

налагодження системної взаємодії з наглядовою радою, колективом, міською владою та міжнародними партнерами;

підготовку основи для реалізації середньострокової стратегії розвитку підприємства.

Геннадій Ізюмов є уродженцем Донецька, проживав у Маріуполі. З 2016 по 2017 роки він очолював КП «Маріупольводоканал», а згодом працював головним інженером проєктів будівництва об’єктів водопостачання та водовідведення цього підприємства. Останню декларацію подавав у 2022 році.

Зазначимо, що на посаду директора водоканалу у Миколаєві претендувало 19 кандидатів. Конкурс оголосили після того, як 15 жовтня 2025 року, після тривалої хвороби, пішов з життя Борис Леонідович Дуденко, генеральний директор МКП «Миколаївводоканал». Він очолював підприємство з 2016 року.

Нагадаємо, раніше цього ж дня міський голова Миколаєва призначив нового керівника КП «Миколаївпастранс» — ним став колишній працівник Миколаївської ТЕЦ Дмитро Даниленко, також уродженець Донецької області.

Таким чином, у Миколаєві вже три керівники комунальних підприємств, які мають маріупольське походження: