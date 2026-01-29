КП «Миколаївводоканал» очолив колишній інженер маріупольського підприємства
- Новини Миколаєва
- Ірина Олехнович
17:52, 29 січня, 2026
У Миколаєві призначили нового генерального директора комунального підприємства «Миколаївводоканал». Ним став Геннадій Ізюмов — колишній очільник та головний інженер проєктів будівництва об’єктів водопостачання КП «Маріупольводоканал».
Про це повідомили у пресслужбі миколаївського підприємства.
Під час конкурсного відбору Геннадій Ізюмов представив свій план дій на перші 100 днів роботи, зокрема:
- первинну діагностику фінансового, технічного та організаційного стану підприємства;
- стабілізацію ключових операційних процесів;
- посилення управлінської дисципліни та внутрішніх процедур;
- налагодження системної взаємодії з наглядовою радою, колективом, міською владою та міжнародними партнерами;
- підготовку основи для реалізації середньострокової стратегії розвитку підприємства.
Геннадій Ізюмов є уродженцем Донецька, проживав у Маріуполі. З 2016 по 2017 роки він очолював КП «Маріупольводоканал», а згодом працював головним інженером проєктів будівництва об’єктів водопостачання та водовідведення цього підприємства. Останню декларацію подавав у 2022 році.
Зазначимо, що на посаду директора водоканалу у Миколаєві претендувало 19 кандидатів. Конкурс оголосили після того, як 15 жовтня 2025 року, після тривалої хвороби, пішов з життя Борис Леонідович Дуденко, генеральний директор МКП «Миколаївводоканал». Він очолював підприємство з 2016 року.
Нагадаємо, раніше цього ж дня міський голова Миколаєва призначив нового керівника КП «Миколаївпастранс» — ним став колишній працівник Миколаївської ТЕЦ Дмитро Даниленко, також уродженець Донецької області.
Таким чином, у Миколаєві вже три керівники комунальних підприємств, які мають маріупольське походження:
- директор КП «Миколаївські парки» — Дмитро Чучмай;
- директор КП «Миколаївпастранс» — Дмитро Даниленко;
- директор КП «Миколаївводоканал» — Геннадій Ізюмов.
