Південноукраїнська АЕС втратила зв’язок із лінією електроживлення після нічних обстрілів дронами
- Ірина Олехнович
14:00, 20 листопада, 2025
Південноукраїнська атомна електростанція втратила зв’язок з однією зі своїх високовольтних ліній електропередачі після нічних обстрілів російськими силами Миколаївської області 19 листопада. Протягом ночі за кілометр від об’єкта виявили 11 російських дронів.
Про це інформує Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).
Агентство також нагадує, що ситуація і на інших підконтрольних Україні АЕС залишається напруженою. На Хмельницькій і Рівненській АЕС ще з початку місяця знизили виробництво електроенергії через військові дії.
Уночі 19 листопада обидві станції були змушені ще більше обмежити генерацію після втрати зв’язку з окремими високовольтними лініями після обстрілів. Під час ранкових повітряних тривог персонал місій МАГАТЕ на цих об’єктах був змушений проходити в укриття.
Нагадаємо, сьогодні, у ніч з 19 на 20 листопада, російські сили завдали п’ять атак FPV-дронами і нанесли артудари по Миколаївщині. Через це було пошкоджено електролінію.
