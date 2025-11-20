Південноукраїнська АЕС втратила зв’язок із лінією електроживлення після нічних обстрілів дронами

Південноукраїнська АЕС. Фото: Mathias Bölinger, DW

Південноукраїнська атомна електростанція втратила зв’язок з однією зі своїх високовольтних ліній електропередачі після нічних обстрілів російськими силами Миколаївської області 19 листопада. Протягом ночі за кілометр від об’єкта виявили 11 російських дронів.

Про це інформує Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Агентство також нагадує, що ситуація і на інших підконтрольних Україні АЕС залишається напруженою. На Хмельницькій і Рівненській АЕС ще з початку місяця знизили виробництво електроенергії через військові дії.

Уночі 19 листопада обидві станції були змушені ще більше обмежити генерацію після втрати зв’язку з окремими високовольтними лініями після обстрілів. Під час ранкових повітряних тривог персонал місій МАГАТЕ на цих об’єктах був змушений проходити в укриття.

Нагадаємо, сьогодні, у ніч з 19 на 20 листопада, російські сили завдали п’ять атак FPV-дронами і нанесли артудари по Миколаївщині. Через це було пошкоджено електролінію.