П’ять атак FPV і артудари по Миколаївщині: пошкоджено електролінію

Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву. Архівне фото «МикВісті»

У середу, 19 листопада, російські війська знову били по Миколаївському району.

Росіяни п’ять разів атакували FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Також армія РФ двічі била артилерією по Куцурубській громаді. У селі Дмитрівка один із ударів пошкодив лінію електропередачі. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що минулої доби в Миколаївському районі двічі били FPV-дрони по Очаківській громаді.