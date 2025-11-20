  • четвер

П’ять атак FPV і артудари по Миколаївщині: пошкоджено електролінію

Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву. Архівне фото «МикВісті»Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву. Архівне фото «МикВісті»

У середу, 19 листопада, російські війська знову били по Миколаївському району.

Росіяни п’ять разів атакували FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Також армія РФ двічі била артилерією по Куцурубській громаді. У селі Дмитрівка один із ударів пошкодив лінію електропередачі. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що минулої доби в Миколаївському районі двічі били FPV-дрони по Очаківській громаді.

Міноборони спростило отримання нового посвідчення УБД у разі втрати
Близько 7% українців повернулися до спілкування російською мовою після переходу на українську, — мовна омбудсменка
Вранці росіяни обстріляли Херсон: поранені двоє людей
новини

Єрмолаєв просить міськраду Миколаєва надати результати службового розслідування на КП, керівництво якого підозрюють у корупції

Аліса Мелік-Адамян
новини

Ще одна депутатська комісія не підтримала нову структуру виконавчих органів Миколаївської міськради

Альона Коханчук
новини

Міндіча підозрюють у створенні злочинної організації, «відмиванні» коштів, впливі на посадовців: деталі справи

Світлана Іванченко
новини

Громадська рада при мерії Миколаєва не підтримала проєкт нових Правил благоустрою від Департаменту ЖКГ

Ірина Олехнович
новини

Засідання комісії міськради Миколаєва з законності зірвалося через конфлікт між депутатами

Анна Гакман
Вранці росіяни обстріляли Херсон: поранені двоє людей
Близько 7% українців повернулися до спілкування російською мовою після переходу на українську, — мовна омбудсменка
Міноборони спростило отримання нового посвідчення УБД у разі втрати

Приїхали 20 озброєних солдат і дали добу зібратись: у справі про депортацію дітей з Миколаївщини зʼявився ще один підорюваний росіянин

Ще одна депутатська комісія не підтримала нову структуру виконавчих органів Миколаївської міськради