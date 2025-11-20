П’ять атак FPV і артудари по Миколаївщині: пошкоджено електролінію
У середу, 19 листопада, російські війська знову били по Миколаївському району.
Росіяни п’ять разів атакували FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Також армія РФ двічі била артилерією по Куцурубській громаді. У селі Дмитрівка один із ударів пошкодив лінію електропередачі. Ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що минулої доби в Миколаївському районі двічі били FPV-дрони по Очаківській громаді.
