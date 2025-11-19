  • середа

    19 листопада, 2025

  • 4.9°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 19 листопада , 2025 середа

  • Миколаїв • 4.9° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни знову атакували Миколаївщину FPV-дронами

Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву. Архівне фото «МикВісті»Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву. Архівне фото «МикВісті»

Учора в Миколаївському районі двічі били FPV-дрони по Очаківській громаді. Люди не постраждали.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Крім того, вночі в області працювали сили протиповітряної оборони. Подробиці обіцяють надати пізніше.

Як відомо, російські війська цілеспрямовано б'ють FPV-дронами по цивільному населенню трьох громад Миколаївської області: Очаківської, Куцурубської та Галицинівської. Ворог запускає дрони з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси.

Слід нагадати, що половину Миколаївського району вже обладнали протидроновими сітками для захисту від атак FPV-дронів.

Водночас, міський голова Очакова Сергій Бичков вважає, що замість сіток для захисту міста від російських FPV-дронів потрібно купувати більше РЕБів — засобів радіоелектронної боротьби.

Останні новини про: Війна в Україні

У Румунії скасували евакуацію села після російського удару по танкеру
У Польщі посилюють охорону залізничної інфраструктури після диверсії
Росія обстріляла енергосистему України: в областях діють аварійні відключення
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич заявив, що в бюджеті Миколаєва шукають ₴60 млн на зарплати — заберуть у ЖКГ та будівництва

Юлія Бойченко
новини

МОЗ відповідатиме за відбір підрядника для реконструкції обласної дитячої лікарні в Миколаєві

Анна Гакман
новини

Сєнкевичу показали, яким може стати новий ДОФ

Анна Гакман
новини

У декларації голови суду Миколаєва зʼявилась машина преміум-класу за ₴4,5 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Обіцяні журналістам відкриті апаратні наради у мера Миколаєва перенесли на наступний рік

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Росія обстріляла енергосистему України: в областях діють аварійні відключення
У Польщі посилюють охорону залізничної інфраструктури після диверсії
У Румунії скасували евакуацію села після російського удару по танкеру

Росія обстріляла енергосистему України: в областях діють аварійні відключення

Світла не буде понад 10 годин: попередні графіки відключення на Миколаївщині 19 листопада