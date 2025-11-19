Росіяни знову атакували Миколаївщину FPV-дронами

Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву. Архівне фото «МикВісті»

Учора в Миколаївському районі двічі били FPV-дрони по Очаківській громаді. Люди не постраждали.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Крім того, вночі в області працювали сили протиповітряної оборони. Подробиці обіцяють надати пізніше.

Як відомо, російські війська цілеспрямовано б'ють FPV-дронами по цивільному населенню трьох громад Миколаївської області: Очаківської, Куцурубської та Галицинівської. Ворог запускає дрони з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси.

Слід нагадати, що половину Миколаївського району вже обладнали протидроновими сітками для захисту від атак FPV-дронів.

Водночас, міський голова Очакова Сергій Бичков вважає, що замість сіток для захисту міста від російських FPV-дронів потрібно купувати більше РЕБів — засобів радіоелектронної боротьби.