Росіяни за добу атакували Миколаївщину «Шахедами» та FPV-дронами
- Марія Хаміцевич
8:00, 18 листопада, 2025
Уночі 18 листопада сили оборони збили два ударні безпілотники «Shahed».
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Крім цього, вчора в Миколаївському районі російські війська шість разів били FPV-дронами по Очаківській громаді. Постраждалих немає.
Як відомо, російські війська цілеспрямовано б'ють FPV-дронами по цивільному населенню трьох громад Миколаївської області: Очаківської, Куцурубської та Галицинівської. Ворог запускає дрони з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси.
Слід нагадати, що половину Миколаївського району вже обладнали протидроновими сітками для захисту від атак FPV-дронів.
Водночас, міський голова Очакова Сергій Бичков вважає, що замість сіток для захисту міста від російських FPV-дронів потрібно купувати більше РЕБів — засобів радіоелектронної боротьби.
