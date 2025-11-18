Росіяни за добу атакували Миколаївщину «Шахедами» та FPV-дронами

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»

Уночі 18 листопада сили оборони збили два ударні безпілотники «Shahed».

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Крім цього, вчора в Миколаївському районі російські війська шість разів били FPV-дронами по Очаківській громаді. Постраждалих немає.

Як відомо, російські війська цілеспрямовано б'ють FPV-дронами по цивільному населенню трьох громад Миколаївської області: Очаківської, Куцурубської та Галицинівської. Ворог запускає дрони з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси.

Слід нагадати, що половину Миколаївського району вже обладнали протидроновими сітками для захисту від атак FPV-дронів.

Водночас, міський голова Очакова Сергій Бичков вважає, що замість сіток для захисту міста від російських FPV-дронів потрібно купувати більше РЕБів — засобів радіоелектронної боротьби.