  • вівторок

    18 листопада, 2025

  • 13.4°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 18 листопада , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 13.4° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни за добу атакували Миколаївщину «Шахедами» та FPV-дронами

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»

Уночі 18 листопада сили оборони збили два ударні безпілотники «Shahed».

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Крім цього, вчора в Миколаївському районі російські війська шість разів били FPV-дронами по Очаківській громаді. Постраждалих немає.

Як відомо, російські війська цілеспрямовано б'ють FPV-дронами по цивільному населенню трьох громад Миколаївської області: Очаківської, Куцурубської та Галицинівської. Ворог запускає дрони з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси.

Слід нагадати, що половину Миколаївського району вже обладнали протидроновими сітками для захисту від атак FPV-дронів.

Водночас, міський голова Очакова Сергій Бичков вважає, що замість сіток для захисту міста від російських FPV-дронів потрібно купувати більше РЕБів — засобів радіоелектронної боротьби.

Останні новини про: Війна в Україні

У Польщі пошкодили важливу для України залізницю: Туск заявив про диверсію
Фонди згадали про Херсон, — в ОВА розповіли, як візит Анджеліни Джолі вплинув на місто
На Херсонщині за тиждень знищили понад 2 тис. дронів РФ
Реклама

Читайте також:

новини

«Зрозуміти, які у нас є ресурси», — Сєнкевич відповів, навіщо заборонив витрати з бюджету Миколаєва

Катерина Середа
новини

Фонди згадали про Херсон, — в ОВА розповіли, як візит Анджеліни Джолі вплинув на місто

Анна Гакман
новини

ДЖКГ Миколаєва заплатив за тротуарну плитку, знаючи, що вона не відповідає нормам

Катерина Середа
новини

Мер Первомайська, якого підозрюють у недостовірному декларуванні ₴5,3 млн, представив громаду на міжнародній конференції з відбудови у Варшаві

Аліса Мелік-Адамян
новини

Лісівники оголосили тендери на майже ₴25 млн для засіву 979 га льоном і соняшником на Миколаївщині

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

На Херсонщині за тиждень знищили понад 2 тис. дронів РФ
Фонди згадали про Херсон, — в ОВА розповіли, як візит Анджеліни Джолі вплинув на місто
У Польщі пошкодили важливу для України залізницю: Туск заявив про диверсію

«Зрозуміти, які у нас є ресурси», — Сєнкевич відповів, навіщо заборонив витрати з бюджету Миколаєва

Захист Чернишова на суді заперечив, що «Че Гевара» з плівок НАБУ сам ексвіцепремʼєр-міністр