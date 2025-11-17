  • понеділок

Росіяни знову били FPV-дронами по Миколаївщині

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»

Росіяни продовжують бити по Миколаївщині ударними безпілотниками. За добу в області знову зафіксували атаки FPV-дронів, які були спрямовані по населених пунктах Миколаївського району.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У неділю 16 листопада російські війська двічі атакували FPV-дронами Очаківську громаду. Обійшлося без постраждалих.

Як відомо, російські війська цілеспрямовано б'ють FPV-дронами по цивільному населенню трьох громад Миколаївської області: Очаківської, Куцурубської та Галицинівської. Ворог запускає дрони з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси.

Слід нагадати, що половину Миколаївського району вже обладнали протидроновими сітками для захисту від атак FPV-дронів.

Водночас, міський голова Очакова Сергій Бичков вважає, що замість сіток для захисту міста від російських FPV-дронів потрібно купувати більше РЕБів — засобів радіоелектронної боротьби.

«Дні світла»: фотовиставку про день визволення Херсона представили на Миколаївщині

«Знали про треш, який відбувався, і нічого не робили», — директор НАБУ заявив, що усім силовикам були відомі схеми в енергетиці

Деякий «Алі-Баба» проводить наради та нарізає задачі переслідувати НАБУ і САП, — прокурор Клименко

На Миколаївщині більше 800 підприємств відновили роботу за час повномасштабної війни

Близько половини Миколаївського району оснастили протидроновими сітками, — ОВА

