Росіяни знову били FPV-дронами по Миколаївщині
- Марія Хаміцевич
7:39, 17 листопада, 2025
Росіяни продовжують бити по Миколаївщині ударними безпілотниками. За добу в області знову зафіксували атаки FPV-дронів, які були спрямовані по населених пунктах Миколаївського району.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
У неділю 16 листопада російські війська двічі атакували FPV-дронами Очаківську громаду. Обійшлося без постраждалих.
Як відомо, російські війська цілеспрямовано б'ють FPV-дронами по цивільному населенню трьох громад Миколаївської області: Очаківської, Куцурубської та Галицинівської. Ворог запускає дрони з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси.
Слід нагадати, що половину Миколаївського району вже обладнали протидроновими сітками для захисту від атак FPV-дронів.
Водночас, міський голова Очакова Сергій Бичков вважає, що замість сіток для захисту міста від російських FPV-дронів потрібно купувати більше РЕБів — засобів радіоелектронної боротьби.
