Дев’ять атак FPV-дронів і шість збитих «Шахедів» на Миколаївщині за добу

Наслідки російської атаки по Миколаївщині. Архівне фото: «МикВісті»

Вчора, 15 листопада, російська армія дев’ять разів атакувала FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївщини.

Внаслідок ударів ніхто не постраждав, повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Також вночі 16 листопада сили оборони збили шість «Shahed 131/136», а також інших безпілотників.

Як відомо, російські війська цілеспрямовано б'ють FPV-дронами по цивільному населенню трьох громад Миколаївської області: Очаківської, Куцурубської та Галицинівської. Ворог запускає дрони з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси.

Слід нагадати, що половину Миколаївського району вже обладнали протидроновими сітками для захисту від атак FPV-дронів.

Водночас, міський голова Очакова Сергій Бичков вважає, що замість сіток для захисту міста від російських FPV-дронів потрібно купувати більше РЕБів — засобів радіоелектронної боротьби.