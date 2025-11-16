Дев’ять атак FPV-дронів і шість збитих «Шахедів» на Миколаївщині за добу
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
8:20, 16 листопада, 2025
-
Вчора, 15 листопада, російська армія дев’ять разів атакувала FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївщини.
Внаслідок ударів ніхто не постраждав, повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.
Також вночі 16 листопада сили оборони збили шість «Shahed 131/136», а також інших безпілотників.
Як відомо, російські війська цілеспрямовано б'ють FPV-дронами по цивільному населенню трьох громад Миколаївської області: Очаківської, Куцурубської та Галицинівської. Ворог запускає дрони з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси.
Слід нагадати, що половину Миколаївського району вже обладнали протидроновими сітками для захисту від атак FPV-дронів.
Водночас, міський голова Очакова Сергій Бичков вважає, що замість сіток для захисту міста від російських FPV-дронів потрібно купувати більше РЕБів — засобів радіоелектронної боротьби.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.