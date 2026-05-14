Після масованого обстрілу Києва Британія пришвидшить передачу Україні ППО

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Фото: Сайт президента України

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що доручив прискорити передачу Україні технологій протиповітряної оборони та антидронових систем після чергової російської атаки.

Про це він написав у соцмережі X.

«Атаки російських безпілотників на Україну за останні 24 години шокують. Ми підтримуємо Україну на тлі агресії путіна. Думками ми з українськими сім’ями», — написав Джон Гілі.

За його словами, Велика Британія працює над тим, аби якнайшвидше передати Україні засоби ППО та системи для боротьби з дронами.

Раніше начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, якого цитує hromadske, заявив, що під час масованої ракетної та дронової атаки українські сили ППО відпрацювали «максимально, як могли».

— Звісно, що хотілося збити більше. Але збито/придушено 693 цілі, серед них — крилаті, балістичні ракети. Доволі високий показник збиття. На жаль, 6 ракет, які не вдалося перехопити системою Patriot, призвели до таких наслідків, — сказав він, коментуючи удари по Києву.

Нагадаємо, що станом на 14:45 у Києві внаслідок масованої комбінованої атаки російських військ загинули 7 людей, серед них — 12-річна дівчинка. Ще 44 людини постраждали.