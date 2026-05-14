 На тлі удару по Києву Британія прискорить передачу Україні систем ППО

Носи Миколаїв із собою

Підтримай МикВісті та отримай речі для тих, хто любить своє місто

Кількість наборів обмежена

Як отримати подарунок

  • четвер

    14 травня, 2026

  • 13.4°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 14 травня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 13.4° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Після масованого обстрілу Києва Британія пришвидшить передачу Україні ППО

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Фото: Сайт президента УкраїниМіністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Фото: Сайт президента України

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що доручив прискорити передачу Україні технологій протиповітряної оборони та антидронових систем після чергової російської атаки.

Про це він написав у соцмережі X.

«Атаки російських безпілотників на Україну за останні 24 години шокують. Ми підтримуємо Україну на тлі агресії путіна. Думками ми з українськими сім’ями», — написав Джон Гілі.

Реклама

За його словами, Велика Британія працює над тим, аби якнайшвидше передати Україні засоби ППО та системи для боротьби з дронами.

Раніше начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, якого цитує hromadske, заявив, що під час масованої ракетної та дронової атаки українські сили ППО відпрацювали «максимально, як могли».

— Звісно, що хотілося збити більше. Але збито/придушено 693 цілі, серед них — крилаті, балістичні ракети. Доволі високий показник збиття. На жаль, 6 ракет, які не вдалося перехопити системою Patriot, призвели до таких наслідків, — сказав він, коментуючи удари по Києву.

Нагадаємо, що станом на 14:45 у Києві внаслідок масованої комбінованої атаки російських військ загинули 7 людей, серед них — 12-річна дівчинка. Ще 44 людини постраждали.

Останні новини про: Війна в Україні

Жителі Миколаївщини сплатили вже понад ₴1 млрд військового збору цього року
На Херсонщині оголосили обов’язкову евакуацію дітей із двох селищ
Останніми днями збільшилась кількість російських дронів біля Південноукраїнської АЕС, — МАГАТЕ
Реклама
Читайте також:
новини
«Це жах», — миколаївці скаржаться на занедбаний стан території навколо спорткомплексу «Водолій»

Даріна Мельничук
новини
Найдорожчі будинки — у Києві, Львові та Одесі, найдешевші — у Миколаєві та Чернігові

Світлана Іванченко
новини
Миколаєву передадуть два шкільні автобуси вартістю ₴8 млн для учнів із віддалених районів міста

Даріна Мельничук
новини
У Миколаєві депутати затвердили порядок, за яким проведуть новий конкурс з сортування сміття

Юлія Лук’яненко
новини
Депутати міськради третину сесії обговорювали безрезультатне засідання: вирішили, що винна «Санація»

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Останніми днями збільшилась кількість російських дронів біля Південноукраїнської АЕС, — МАГАТЕ
На Херсонщині оголосили обов’язкову евакуацію дітей із двох селищ
Жителі Миколаївщини сплатили вже понад ₴1 млрд військового збору цього року

Миколаєву передадуть два шкільні автобуси вартістю ₴8 млн для учнів із віддалених районів міста

У Миколаєві депутати затвердили порядок, за яким проведуть новий конкурс з сортування сміття

3 години тому

Найдорожчі будинки — у Києві, Львові та Одесі, найдешевші — у Миколаєві та Чернігові

Світлана Іванченко

Головне сьогодні