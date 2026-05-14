У Києві 15 травня оголосили днем жалоби за загиблими через російську атаку

Наслідки атаки по Києву 14 травня 2026 року. Фото: ДСНС

У Києві, п'ятницю, 15 травня, оголосили днем жалоби за жертвами масованої комбінованої атаки РФ.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

У день жалоби на всіх комунальних будівлях столиці приспустять державні прапори. Також міська влада рекомендувала зробити це на будівлях державної та приватної форм власності. Крім того, 15 травня у місті скасовуються всі розважальні заходи.

За словами мера, у Дарницькому районі триває розбір завалів пошкодженого житлового будинку. Наразі відомо про сімох загиблих. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію.

