У Миколаївській обласній бібліотеці заявили про аварійний стан будівлі: частину залів закрили. Фото: архів МикВісті

У Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці через аварійний стан будівлі закрили частину приміщень для відвідувачів, а один із відділів не працює ще з 2015 року. У закладі кажуть, що власними силами вирішити проблему не можуть, адже будівля потребує масштабного капітального ремонту, на який у бюджеті немає коштів.

Про це стало відомо під час засідання постійної комісії Миколаївської обласної ради з питань науки, освіти, культури, молоді та спорту, пишуть «МикВісті».

Директорка бібліотеки Вікторія Агаркова розповіла, що стан окремих приміщень уже становить загрозу для працівників та відвідувачів.

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— У нас є аварійні ділянки. Ми закрили частину приміщень для відвідувачів, тому що там зі стелі падає штукатурка. Ми не можемо ризикувати безпекою людей, — повідомила вона.

За словами керівниці закладу, ремонту потребують практично всі основні конструктивні елементи будівлі.

— Потрібно ремонтувати дах, фасад, внутрішні приміщення. Це великі кошти, яких у бібліотеки немає, — сказала Вікторія Агаркова.

Під час обговорення голова депутатської комісії Євген Горбуров наголосив, що проблема існує вже не перший рік, однак суттєвих змін досі не відбулося.

— Зали в бібліотеці знаходяться в аварійному стані, там стеля падає на голови людей, — сказав депутат.

Директорка бібліотеки уточнила, що небезпека існує не лише у залах.

— У коридорах дуже великі шматки штукатурки відриваються, там просто небезпечно працювати, — зазначила вона.

Окремою проблемою залишається відділ літератури з питань культури і мистецтв. Через аварійний стан приміщення його закрили ще у 2015 році. Раніше саме там проходили творчі вечори, зустрічі з письменниками, поетами та музикантами.

За словами заступника начальника управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА Віталія Бойченка, для бібліотеки вже розробили інвестиційний проєкт ремонту одного із залів.

Його загальна вартість становить 2,7 мільйона гривень. До цієї суми входять виготовлення проєктно-кошторисної документації та виконання ремонтних робіт. Минулого року проєкт включили до резервного переліку, однак коштів на його реалізацію так і не виділили. Цьогоріч управління культури знову намагається домогтися фінансування.

Водночас депутати звернули увагу, що навіть почати ремонт наразі неможливо без розроблення проєктно-кошторисної документації, яка коштує близько 700 тисяч гривень.

Євген Горбуров закликав не обмежуватися пошуком коштів лише в обласному бюджеті, а активніше працювати з державними органами та міжнародними партнерами.

Він наголосив, що бібліотека є одним із провідних культурних закладів області, проводить всеукраїнські та міжрегіональні заходи, однак змушена утримувати будівлю переважно власними силами та завдяки грантовій підтримці.

— Нічого не змінюється. Ми доведемо до того, що бібліотека як аварійна буде закрита, — застеріг депутат.

За підсумками засідання комісія рекомендувала Миколаївській обласній військовій адміністрації вжити заходів для ремонту фасаду будівлі, аварійних приміщень та відділу обслуговування користувачів, а також продовжити пошук фінансування на відновлення бібліотеки. Окремо рекомендували облаштувати безбар'єрний доступ до будівлі та провести реконструкцію санітарних кімнат для маломобільних груп населення.

Нагадаємо, що у Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці відкрили інклюзивний простір — центр адаптованого доступу до інформації «Дотик». Люди з порушеннями зору можуть скористатися тифлокомплексом, який допомагає прослухати інформацію, прочитати її, збільшивши текст на моніторі, а також роздрукувати шрифтом Брайля.