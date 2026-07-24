Новобузька міськрада просить повернути громаді статус території можливих бойових дій

Новобузька громада просить повернути статус території можливих бойових дій. Фото: пресслужба міськради

Новобузька міська рада планує звернутися до Міністерства розвитку громад та територій України та Миколаївської обласної військової адміністрації з проханням включити громаду до переліку територій можливих бойових дій. До 31 березня 2026 року Новобузька громада вже мала такий статус, однак після оновлення переліку його втратила.

Про це йшлося під час засідання бюджетної комісії Новобузької міської ради 22 липня, пишуть «МикВісті».

Як повідомила доповідачка Юлія Шевченко, повернення громади до переліку територій можливих бойових дій дозволить жителям користуватися передбаченими законодавством соціальними та економічними гарантіями.

— Прийняття цього рішення є вкрай важливим. Включення нашої громади до переліку територій можливих бойових дій дозволить захистити соціальні та економічні права мешканців та користуватися всіма передбаченими чинним законодавством пільгами та послугами, — сказала вона.

Міський голова Максим Лагодієнко нагадав, що Новий Буг все ще продовжує відчувати наслідки повномасштабної війни.

— Місто теж постраждало від російської агресії, були жертви. На жаль, війна триває, є руйнування, є внутрішньо переміщені особи та люди, які потребують підтримки. Цей статус дає багато пільг населенню, яке проживає на території громади, у тому числі й бізнесу, який сьогодні працює на цій території, — сказав Максим Лагодієнко.

За результатами обговорення члени бюджетної комісії підтримали винесення проєкту звернення на розгляд чергової сесії міської ради.

Раніше, Баштанська міська рада звернулася до Міністерства розвитку громад та територій України і до начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма. Депутати просять не допускати виключення Баштанки з переліку територій можливих бойових дій.