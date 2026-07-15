Депутати проситимуть уряд збільшити до 40% частку штрафів із камер автофіксації, яка надходить у бюджет Миколаєва

Автомобільна дорога вздовж вулиці Садової у Миколаєві, липень 2026 року, фото «МикВісті»

Депутати міської ради проситимуть уряд збільшити частку штрафів, яка залишається в бюджеті Миколаєва від роботи систем автоматичної фіксації порушень ПДР до 40%.

Відповідний проєкт рішення про звернення до Кабінету Міністрів України оприлюднили на сайті міської ради, пишуть «МикВісті».

В проєкті рішення зазначається, що зараз до бюджету громади надходить лише 10% від сплачених штрафів.

«Тоді як саме органи місцевого самоврядування ініціюють встановлення приладів, надають місця для їх розміщення, забезпечують електроживлення й канали зв’язку, а в окремих випадках і фінансують закупівлю та монтаж обладнання», — йдеться у документі.

Тому депутати пропонують збільшити частку місцевого бюджету до 40%.

Водночас депутати проситимуть дозволити встановлювати камери ще до того, як ділянка дороги стане аварійною. У зверненні вони зазначають, що зараз громади можуть ініціювати встановлення камер автофіксації лише на дорогах, які вже офіційно визнані аварійно небезпечними або де сталася значна кількість аварій.

У міськраді вважають, що такий підхід змушує реагувати вже після аварій, хоча ризики часто можна передбачити заздалегідь. Наприклад, після капітального ремонту дороги, коли автомобілі починають рухатися швидше.

Саме тому депутати також просять дозволити встановлювати камери не лише там, де вже сталися аварії, а й на потенційно небезпечних ділянках, щоб запобігати порушенням швидкісного режиму та аварій.

На думку авторів звернення, такі зміни дадуть змогу не лише ефективніше запобігати аваріям, а й залишати громадам більше коштів на розвиток дорожньої інфраструктури.

Аварія на трасі біля Миколаєва 4 липня

ДТП сталася вранці 4 липня на трасі М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ» поблизу перехрестя з дорогою на село Щасливе. Зіткнулися пасажирський мікроавтобус Mercedes Sprinter та вантажний автомобіль Volvo.

Спочатку поліція повідомляла про 9 загиблих та 8 поранених з різними ступенями тяжкості. Але згодом уточнили, що загинули 12 людей, ще 6 постраждали. Загинули 49-річний водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter та вісім його пасажирів. Ще дев'ятьох постраждалих, серед яких водій вантажівки Volvo та пасажири маршрутки віком від 15 до 67 років, госпіталізували. Станом на 11:30 у лікарні померли ще троє постраждалих.

Також стало відомо, що міг спровокувати смертельну дорожньо-транспортну пригоду водій автомобіля Nissan Murano. За свідченнями очевидців, він виїхав на смугу зустрічного руху перед мікроавтобусом. Після цього він залишив місце події. Поліція його розшукала.

Крім того, після аварії була доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо трагічної ДТП в Миколаївській області.

У зв'язку зі смертельною аварією у Миколаєві 5 липня оголосили День жалоби.

Наразі прокуратура розпочала розслідування. За даними слідства, водій Nissan виїхав на зустрічну смугу, створивши аварійну ситуацію для мікроавтобуса. Намагаючись уникнути лобового зіткнення, водій Mercedes-Benz Sprinter з'їхав на узбіччя, втратив керування, після чого мікроавтобус перекинувся, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою Volvo.

У неділю, 5 липня, водію автомобіля Nissan Murano, який міг спричинити смертельну ДТП на Миколаївщині, повідомили про підозру.

Подвійне ДТП у Миколаєві

Аварію, яка сталася 22 червня на проспекті Богоявленському. За даними слідства, водій автомобіля BMW на швидкості врізався у Volkswagen Passat та Opel Mokka, які після іншої ДТП перебували на проїжджій частині. Унаслідок зіткнення постраждали троє людей.

Під час засідання прокурор просив взяти підозрюваного, начальника відділу призову Корабельного районного ТЦК та СП Олександра Козакова, під варту з можливістю внесення застави у розмірі понад 3 мільйони гривень. Сторона обвинувачення вказувала на ризики переховування від слідства та суду, можливого впливу на свідків та перешкоджання кримінальному провадженню.

24 червня суд відправив працівника ТЦК у СІЗО.

Смертельна аварія на проспекті Центральному

Нагадаємо, ДТП сталася близько 22:15 на перехресті проспекту Центрального та вулиці Захисників Миколаєва (Декабристів). Citroen C3 зупинився перед світлофором на заборонний сигнал. За інформацією поліції Audi, водієм якого був 31-річний чоловік, врізався в Citroen C3, за кермом якого перебувала 50-річна жінка.

Внаслідок зіткнення водійка Citroen загинула на місці ДТП. Також постраждали дві її 17-річні доньки. Їх госпіталізували. Згодом одна з дівчат померла в лікарні.

Слідчі затримали водія Audi у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння: у нього зафіксували 2,51 проміле алкоголю.

Також слідчі оголосили водієві про підозру за частиною 4 статті 286-1 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинили загибель кількох осіб». За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 7 до 10 років.

Після цього 22 червня Центральний районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід водію Audi, який спричинив смертельну аварію. Його відправили під варту без права внесення застави.